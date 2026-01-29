Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVellaradachevron_rightആറാട്ടുകുഴിയിലും...
    Vellarada
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 2:40 PM IST

    ആറാട്ടുകുഴിയിലും മോഷണശ്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    ആറാട്ടുകുഴിയിലും മോഷണശ്രമം
    cancel
    Listen to this Article

    വെള്ളറട: വെള്ളറട പൊലീസ് പരിധി കവര്‍ച്ചക്കാരുടെ താവളമാകുന്നു. ഇന്നലെ ആറാട്ടുകുഴിയില്‍ റിട്ട. അധ്യാപകന്‍ രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിനു സമീപത്തെത്തിയ മോഷ്ടാവ് സി.സി.ടി.വി. ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ മുങ്ങുകയായിരുന്നു. വളരെ ഉയരത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച സി.സി.ടി.വി നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതാണ് പിന്‍വാങ്ങാന്‍ കാരണം.

    ദിവസങ്ങളായി വെള്ളറട പൊലീസ് പരിധിയില്‍ കവര്‍ച്ചാപരമ്പര തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇരുപതിലധികം കവര്‍ച്ചകളാണ് നടന്നത്. ഒന്നിനും തുമ്പ് കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസിന് ആകുന്നുമില്ല. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumCCTV visualsrobbery attempt
    News Summary - Robbery attempt in Arattukuzhi
    Similar News
    Next Story
    X