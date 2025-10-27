Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vellarada
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 2:00 PM IST

    വിഷ കൂണ്‍ കഴിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആദിവാസി കുടുംബത്തിന്‍റെ വീട്ടിൽ കവര്‍ച്ച

    വിഷ കൂണ്‍ കഴിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആദിവാസി കുടുംബത്തിന്‍റെ വീട്ടിൽ കവര്‍ച്ച
    മോ​ഹ​ന​ന്‍ കാ​ണി​യു​ടെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ ഭാ​ര്യ സാ​വി​ത്രി കാ​ണി​ക്കാ​രി, മ​ക്ക​ളാ​യ അ​രു​ണ്‍കാ​ണി, അ​ന​ശ്വ​ര, അ​ഭി​ഷേ​ക, സു​മ​യും

    വെ​ള്ള​റ​ട: അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​കൂ​ണ്‍ ക​ഴി​ച്ച് കാ​ര​ക്കോ​ണം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന മോ​ഹ​ന​ന്‍ കാ​ണി​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ട​ത്​ വീ​ട്​ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യ നി​ല​യി​ല്‍. കാ​രി​ക്കു​ഴി കി​ഴ​ക്കും​ക​ര വീ​ട്ടി​ല്‍ മോ​ഹ​ന​ന്‍ കാ​ണി​യും അ​ഞ്ച്​ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ഷ​കൂ​ണ്‍ ക​ഴി​ച്ച് കാ​ര​ക്കോ​ണം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ഒ​മ്പ​ത്​ ദി​വ​സം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വീ​ട്​ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി​യ നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 40 കി​ലോ ഷീ​റ്റ്, 30 കി​ലോ ഒ​ട്ടു​പാ​ല്‍, ഉ​ണ​ക്കി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​ല്‍ ര​ണ്ട്​​ചാ​ക്ക് അ​ട​ക്ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ക​വ​ര്‍ന്ന​ത്. വി​ഷ​കൂ​ണ്‍ ക​ഴി​ച്ച് മ​ര​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഹ​ന​ന്‍ കാ​ണി​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും. വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്​​ധി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ക്ക്​ കാ​ണേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്.

    കു​മ്പി​ച്ച​ല്‍ ക​ട​വ് താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ ലി​നു (28), കു​ക്കു (32), പാ​റ്റ​ന്‍ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന റെ​ജി (46) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം മോ​ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​ത്​ ചി​ല ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ലി​വ​ര​ത്തി​ൻെ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മോ​ഹ​ന​ന്‍കാ​ണി നെ​യ്യാ​ര്‍ ഡാം ​പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Robberytribal familyhomeundergoing treatment
    News Summary - Robbery at the home of a tribal family undergoing treatment for consuming poisonous mushrooms
