വാഹനം പണയത്തിനെടുത്ത് ഉടമസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമം: ഒരാൾകൂടി പിടിയില്‍

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article വെള്ളറട: വാഹനം പണയത്തിനെടുത്ത ശേഷം ഉടമസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിലെ ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയിൽ. മണലുവിള മാരായമുട്ടം മണലുവിള ഇടത്തട്ടുവീട്ടില്‍ ശ്രീജിത്ത് (22) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവത്തില്‍ ആറാം പ്രതിയാണ് ശ്രീജിത്ത്.

വാഹനം പണയത്തിനെടുത്ത ശേഷം ഉടമസ്ഥരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രഹസ്യസങ്കേതത്തില്‍ വെച്ച് മര്‍ദിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വാഹന വില്‍പന കരാറില്‍ ഒപ്പിടുവിക്കുകയും മാല പിടിച്ചുപറിക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് അറസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞദിവസം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നുപേരെ പിടികൂടിയിരുന്നു. സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പക്ടര്‍ മൃദുല്‍കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സനല്‍ എസ്. കുമാര്‍, ദീപു എസ്. കുമാര്‍, സജിന്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. Show Full Article

News Summary -

one more arrested for trying to kill lease vehicle owners