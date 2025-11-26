Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Nov 2025 9:42 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 9:42 AM IST

    വെ​ള്ള​റ​ട​യി​ൽ വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ന​ത്ത ​പോ​രാ​ട്ടം

    വെ​ള്ള​റ​ട: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വെ​ള്ള​റ​ട ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം. ഡി​വി​ഷ​ന്‍ സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ന്‍ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫും സ​ർ​വ ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു. പെ​രു​ങ്ക​ട​വി​ള ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ അ​മ്പൂ​രി, കോ​വി​ല്ലൂ​ര്‍, വെ​ള്ള​റ​ട, പ​ന​ച്ച​മൂ​ട്, വാ​ഴി​ച്ച​ല്‍ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് വെ​ള്ള​റ​ട ജി​ല്ല ഡി​വി​ഷ​ന്‍. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി അ​ൻ​സ​ജി​ത റ​സ​ലാ​ണ്​ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ സ​മ്പ​ത്ത്​ അ​ൻ​സ​ജി​ത​ക്കു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ന്റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​നാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷീ​ര സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ റി​വോ​ൾ​വി​ങ് ഫ​ണ്ട് സം​വി​ധാ​നം, ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് മു​ച്ച​ക്ര സ്​​കൂ​ട്ട​ർ വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി പ​ഠ​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച ഇ​ട​പെ​ട​ല​ട​ക്കം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഡി​വി​ഷ​ൻ പി​ടി​ക്കാ​ൻ വ​ലി​യ ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​വും ഇ​ട​തു​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്​ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ മു​​ന്നേ​റ്റ​വു​മ​ട​ക്കം അ​വ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്​ അ​ഡ്വ:​ആ​തി​രാ ഗ്രേ​സി​നെ​യാ​ണ്.

    ബാ​ല​സം​ഘം, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​രം​ഗ​ത്ത്​ സ​ജീ​വ​മാ​യ അ​തി​ര​യി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം ​നേ​ട​നാ​വു​മെ​ന്ന്​ ഇ​ട​തു​ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ക​രു​തു​ന്നു. ​ അ​ഡ്വ.​വി​ജി​ല​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി. 17 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി മാ​ര്‍ത്താ​ണ്ഡം, നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ബാ​റു​ക​ളി​ല്‍ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ വി​ജി​ല. മ​ഹി​ളാ മോ​ര്‍ച്ച ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    സം​സ്ഥ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ജ​ന​വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​വ​രാ​ര്യ​ത​യു​മ​ട​ക്കം വി​വ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ട്​ തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    X