    Vellarada
    Vellarada
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:12 AM IST

    മുക്കുപണ്ടം പണയംവെച്ച് ഏഴ് ലക്ഷം തട്ടിയ നാലംഗ സംഘം പിടിയിൽ

    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    വെ​ള്ള​റ​ട: മൂ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 916ന്റെ ​മു​ദ്ര അ​ട​ങ്ങി​യ വ്യാ​ജ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഏ​ഴ് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം ത​ട്ടി​യ നാ​ലം​ഗ സം​ഘം വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ചാ​രും​കു​ഴി വ​ട​ക്കും​ക​ര വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​രു​ണ്‍ (39), അ​ഭി​ലാ​ഷ്(31), വ​ലി​യ മ​ണ്ണ​ടി ല​തി​കാ​വി​ലാ​സം വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷാ​ജു (36), മാ​രാ​യ​മു​ട്ടം മ​ലം​കു​ള​ങ്ങ​ര ക​ല്ലം​പൊ​റ്റ പു​ത്ത​ന്‍വീ​ട്ടി​ല്‍ ര​ഞ്ജി​ത്ത് (38) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ചാ​രും​കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​രു​ൺ ആ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഷാ​ജു​വും ര​ഞ്ജി​ത്തും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ഹ​ര​ണം പ​ണ​യം വെ​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നി​ട​ത്തെ ത​ട്ടി​പ്പി​നു ശേ​ഷം നാ​ലാ​മ​ത് അ​ഞ്ചു​മ​രം കാ​ല​യി​ലെ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ആ​ഭ​ര​ണം പ​ണ​യം വെ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​ണ്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ 916 മു​ദ്ര ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ക്കു​പ​ണ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ക​ട​യു​ട​മ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ട​ന്‍ ഇവ​ര്‍ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പ്ര​സാ​ദ്, എ​സ്.​ഐ അ​ന്‍സാ​ര്‍, എ.​എ​സ്.​ഐ ഷാ​ജു, പ്ര​ണ​വ്, അ​ഖി​ലേ​ഷ്, ജ​സീ​ന്‍, റൈ​റ്റ​ര്‍ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ര്‍ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

