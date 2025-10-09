Begin typing your search above and press return to search.
    9 Oct 2025 1:23 PM IST
    9 Oct 2025 1:23 PM IST

    കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ പന്നിഫാം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം

    കുടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ പന്നിഫാം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യം
    കി​ഴ​ക്ക​ന്‍മ​ല കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മൂ​ന്നാ​റ്റ്മു​ക്കി​ൽ നി​ര്‍മി​ച്ച പ​മ്പ് ഹൗ​സ്

    വെ​ള്ള​റ​ട: ഒ​റ്റ​ശേ​ഖ​ര​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ല്‍ മൂ​ന്നാ​റ്റു​മു​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ സ​മീ​പം ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ന്നി​ഫാം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ര്യ​ങ്കോ​ട് കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ മ​ല​യി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നെ​യ്യാ​റി​ല്‍ ത​ട​യ​ണ നി​ർ​മി​ച്ച​ശേ​ഷം പ​ന്നി​ഫാ​മി​ന്റെ സ​മീ​പ​ത്തെ ജ​ല​നി​ര​പ്പും ഉ​യ​ര്‍ന്നു. ആ​ര്യ​ങ്കോ​ട്, ഒ​റ്റ​ശേ​ഖ​ര​മം​ഗ​ലം, പെ​രു​ങ്ക​ട​വി​ള എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ശു​ദ്ധ​ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള കി​ഴ​ക്കി​ന്മ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക്കും നി​ല​വി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​റ്റ്മു​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്കും വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പ​ന്നി​ഫാ​മി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​ലി​ന്യം ക​ല​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ത്തീ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    കി​ഴ​ക്ക​ന്‍മ​ല കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മൂ​ന്നാ​റ്റ്മു​ക്ക് പ​മ്പ് ഹൗ​സ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മാ​ലി​ന്യം വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ ക​ല​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. പു​റ​ത്ത് നി​ന്ന്​ മാ​ലി​ന്യം ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഇ​തു​മൂ​ലം ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ​വും ഈ​ച്ച, കൊ​തു​കു​ശ​ല്യ​വും തെ​രു​വു​നാ​യ ശ​ല്യ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു.​മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം തോ​ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നെ​യ്യാ​റി​ലേ​യ്ക്കും കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ലേ​യ്ക്കും ഒ​ഴു​കി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. ഫാ​മി​ൽ മാ​ലി​ന്യ നി​ര്‍മ്മാ​ര്‍ജ്ജ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ പ​ക്ഷി​ക​ള്‍ മാ​ലി​ന്യം കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ടു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    ഫാം ​അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ന്‍ സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ചു. അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മ​ണ്​​ഡ​ലം ക​മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഫാ​മി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​കൃ​ത​ര്‍ ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.​ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ക​ക്ഷി ചേ​ര്‍ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​ന​മ​നു​സ​രി​ച്ച് തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Protestsdrinking water projectPig Farms
    News Summary - Demand to close pig farm in drinking water project area
