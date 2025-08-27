Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Aug 2025 12:44 PM IST
    date_range 27 Aug 2025 12:44 PM IST

    ബൈക്ക് മോഷണം; പ്രതികൾ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്ന്​ പിടിയിൽ

    രാ​ഹു​ല്‍

    വെ​ള്ള​റ​ട: ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണം​പോ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ന​ച്ച​മൂ​ട് ഉ​ഷ​സ്സി​ല്‍ ഷി​ജി​ന്റെ ബൈ​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടം​ഗ​സം​ഘം ക​വ​ര്‍ന്ന​ത്. വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ന്‍ ചെ​റി​യ കൊ​ല്ല, കാ​ര​ക്കോ​ണം, ക​ന്നു​മാ​മൂ​ട്, പാ​റ​ശ്ശാ​ല, ക​ളി​യി​ക്കാ​വി​ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മാ​ര്‍ത്താ​ണ്ഡ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ത​റാ​ല്‍ ആ​രു​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ല്‍ രാ​ഹു​ലും (18), പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രാ​ളു​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പ്ര​സാ​ദ്, ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ ശ​ശി​കു​മാ​ര്‍, പ്ര​മോ​ദ്, സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ദീ​പു, പ്ര​ണ​വ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ​ന​ച്ച​മൂ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച കെ. ​എ​ല്‍ 22ക്യു 4459 ​ബൈ​ക്ക് ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​ക​വേ മാ​ര്‍ത്താ​ണ്ഡ​ത്തു​വെ​ച്ച് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ്​ ജീ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​പെ​ട്ട രാ​ഹു​ല്‍ അ​പ​ക​ടം മ​ണ​ത്ത്​ ബൈ​ക്ക് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഓ​ടി. പൊ​ലീ​സ്​ ഏ​റെ ദൂ​രം പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. രാ​ഹു​ൽ മു​മ്പും ബൈ​ക്ക്​ മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

