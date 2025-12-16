Begin typing your search above and press return to search.
    Vellarada
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 8:15 AM IST

    വെള്ളറടയിൽ നാല്​ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരും തോറ്റു

    four,panchayat,presidents ,Vellarada,​വെള്ളറട, പഞ്ചായത്ത്, പ്രസിഡന്റ്
    ശോ​ഭ, രാ​ജ് മോ​ഹ​ന്‍, ടി.​എ​ല്‍ രാ​ജ്, അ​ശോ​ക​ന്‍

    Listen to this Article

    വെ​ള്ള​റ​ട : വെ​ള്ള​റ​ട ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന ശോ​ഭ, രാ​ജ് മോ​ഹ​ന്‍, ടി.​എ​ല്‍ രാ​ജ്, അ​ശോ​ക​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശോ​ഭ ആ​ദ്യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലും ര​ണ്ടാ​മ​ത് ബി.​എ​സ്.​പി​യി​ലും മൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ലാ​മ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി കൂ​താ​ളി​യി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​രാ​ജ​യം.

    നി​ല​വി​ല്‍ വെ​ള്ള​റ​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​യി​രു​ന്ന എം. ​രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ന്‍ മു​ത്തു​ക്കു​ഴി വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ജി​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു. ത​ക​ര്‍ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ന​ളി​ന​ന്‍ ആ​ണ് വ​ന്‍ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ആ​റാ​ട്ടു​കു​ഴി വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച ടി.​എ​ല്‍. രാ​ജ് ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും പ​ന​ച്ച​മൂ​ട് ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ദീ​ര്‍ഘ​നാ​ള്‍ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ടി.​എ​ല്‍. രാ​ജി​ന് എ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍ 878 വോ​ട്ടി​നാ​ണ്​ ജ​യി​ച്ച​ത്. ടി.​എ​ല്‍ രാ​ജി​ന് കെ​ട്ടി​വ​ച്ച തു​ക​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി. മു​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന സി. ​അ​ശോ​ക് കു​മാ​ര്‍ പ​ന​ച്ച​മൂ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ പ​ന​ച്ച​മൂ​ട് ഉ​ദ​യ​നാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Local Body ElectionvellaradaElection News
