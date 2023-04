cancel camera_alt സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ള്ള​റ​ട: കു​ട​പ്പ​ന​മൂ​ട് കോ​വി​ല്ലൂ​ര്‍ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​വി​നെ മ​ര്‍ദ്ദി​ച്ച അ​യ​ല്‍വാ​സി​യാ​യ വ​ലി​യ​വ​ഴി ല​ക്ഷം​വീ​ട് കോ​ള​നി​യി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ (63) വെ​ള്ള​റ​ട ​​പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്തി​നാ​ണ് സം​ഭ​വം. രാ​ത്രി 8.30ന്​ ​ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സ​ന​ല്‍കു​മാ​റി​നെ അ​യ​ല്‍വാ​സി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്​​കു​മാ​ര്‍ കൈ​യി​ല്‍ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന താ​ക്കോ​ല്‍ കൊ​ണ്ട് മു​ഖ​ത്ത് ഇ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ല്‍ മൂ​ക്കി​ന്റെ എ​ല്ല് ത​ക​ര്‍ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​ന​ല്‍കു​മാ​ര്‍ വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സി​ന് പ​രാ​തി ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ര്‍ന്ന് വെ​ള്ള​റ​ട പോ​ലീ​സ് സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

A man has been arrested in the case of hitting a neighbour and injuring him