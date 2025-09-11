Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVarkalachevron_rightവർക്കലയിൽ അഞ്ച് കിലോ...
    Varkala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 1:43 PM IST

    വർക്കലയിൽ അഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡാൻസാഫ് ടീമിന്‍റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇവർ
    വർക്കലയിൽ അഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ചി​ഞ്ചു, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ഞ്ചാ​വ്

    വ​ര്‍ക്ക​ല: അ​ഞ്ചു കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി യു​വ​തി പി​ടി​യി​ലാ​യി. പാ​രി​പ്പ​ള്ളി കോ​ട്ട​യ്ക്കാ​റം കീ​ഴ​തി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ചി​ഞ്ചു​വാ​ണ് (38) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​ര്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചു​വ​ന്ന ഇ​ല​ക​മ​ണ്‍ കൊ​ച്ചു​പാ​രി​പ്പ​ള്ളി​മു​ക്ക് പു​തു​വീ​ട്ടി​ല്‍ റോ​ഡി​ലെ വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ലാ ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ വ​ട​ക്ക​ന്‍ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജേ​ഷി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ചി​ഞ്ചു കൊ​ച്ചു​പാ​രി​പ്പ​ള്ളി​മു​ക്കി​ലെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ര്‍ത്താ​വു​മാ​യി വേ​ര്‍പി​രി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​ണ് രാ​ജേ​ഷി​നൊ​പ്പം ഇ​വ​ർ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് 26 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ രാ​ജേ​ഷ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ചി​ഞ്ചു ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്. ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഇ​വ​ർ വ​ൻ​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു​നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഇ​വ​ര്‍ റൂ​റ​ൽ ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് ടീ​മി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ബു​ധ​ധാ​ഴ്ച അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ.​എ​സ്. സു​ദ​ര്‍ശ​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ര്‍ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​പ്ര​ദീ​പ്, വ​ര്‍ക്ക​ല ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി. ​ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍ക്ക​ല ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ എം. ​സാ​ഹി​ല്‍, ആ​ര്‍. ബി​ജു​കു​മാ​ര്‍, എ.​എ​സ്‌.​ഐ അ​നൂ​പ്, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​നീ​ഷ്, ഫ​റൂ​ഖ്, വ​നി​ത എ.​എ​സ്‌.​ഐ​മാ​രാ​യ ഉ​ഷ, സു​ധ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി അ​യി​രൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Policewoman arrestedDrug seized
    News Summary - Woman arrested with five kilos of ganja in Varkala
    Similar News
    Next Story
    X