    കാപ്പിലിലെ യാത്രദുരിതത്തിന് അറുതിയാവുന്നു, ക​ണ്ണം​മൂ​ട്ടി​ൽ സ​ബ് വേ വ​രും; ആ​റ് കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു

    കാ​പ്പി​ൽ റെ​യി​ൽവേ പാ​ള​ത്തി​ന് അ​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ബ് വേ ​വ​രു​ന്ന ക​ണ്ണം​മൂ​ട് പ്ര​ദേ​ശം

    വ​ർ​ക്ക​ല: കാ​പ്പി​ലി​ലെ യാ​ത്ര​ദു​രി​ത​ത്തി​ന് അ​റു​തി​യാ​വു​ന്നു. ക​ണ്ണം​മൂ​ട്ടി​ൽ സ​ബ് വേ​ക്കാ​യി ആ​റ് കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സു​ഗ​മ​മാ​യി ഇ​ട​വ​യി​ലെ​ത്തി യാ​ത്ര തു​ട​രാ​നു​മു​ള്ള എ​ളു​പ്പ​മാ​ർ​ഗം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് സ​ബ് വേ ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​പ്പി​ൽ റെ​യി​ൽ​വെ പാ​ള​ത്തി​ന് അ​ടി​യി​ലൂ​ടെ നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട ക​ണ്ണം​മൂ​ട് സ​ബ് വേ​ക്കാ​ണ് മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ആ​റ് കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ​ത്. ഇ​ട​വ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​പ്പി​ൽ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യു​ള്ള മു​റ​വി​ളി​ക്കാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ അ​ന്ത്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    കാ​പ്പി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നും ര​ണ്ട് റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ള​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​യി വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ണ്ട​ർ പാ​സേ​ജ് എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കാ​പ്പി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​വ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൂ​ടി ആ​റ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള കാ​പ്പി​ൽ ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലോ, ഗ​വ. എ​ൽ.​പി.​എ​സി​ലെ മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​യ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മു​ക്കം, ക​ണ്ണം​മ്മൂ​ട്, മാ​വു​നി​ന്ന​വി​ള, പാ​റ​യി​ൽ, കാ​ട്ടു​വി​ള, തോ​ട്ടും​മു​ഖം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം ചു​റ്റി സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. കാ​പ്പി​ൽ ക​ണ്ണം​മ്മൂ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ണ്ട​ർ പാ​സ്സേ​ജ് /സ​ബ് വേ ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം സു​ഗ​മ​മാ​കും. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​ട​വ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച പൊ​തു​ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ണ്ട​ർ പാ​സേ​ജ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ത്രം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ണ്ട​ർ പാ​സ്സേ​ജി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തോ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രോ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന അ​ലി​ഹ​സ്സ​നും വ​ർ​ക്ക​ല ക​ഹാ​റും എം.​പി​മാ​രാ​യി​രു​ന്ന വ​ർ​ക്ക​ല രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും എ. ​സ​മ്പ​ത്തു​മൊ​ക്കെ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും കേ​ന്ദ്ര,സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ​ക്കും റെ​യി​ൽ​വെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തും ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല.

    വി. ​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ചെ​റി​യ തു​ക സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ല്ല. 2023ൽ ​ഇ​ട​വ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ബാ​ലി​ക്കി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക​യും എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കാ​പ്പി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളും വി​വി​ധ റ​സി​ഡ​ന്‍റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 2024ൽ ​റെ​യി​ൽ​വേ വി​ശ​ദ​മാ​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് ന​ൽ​കി. 2024 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ഡി​വി​ഷ​ന​ൽ സീ​നി​യ​ർ ഫി​നാ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ദാ​ശി​വം ന​ൽ​കി​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​ൽ 5.29 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വാ​യി കാ​ണി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ര​യും തു​ക ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി എം.​എ​ൽ.​എ​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ആ​റ് കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. കാ​പ്പി​ൽ ക​ണ്ണം​മ്മൂ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ അ​ണ്ട​ർ പാ​സ്സേ​ജ് /സ​ബ് വേ ​വ​രു​ന്ന​തോ​ടു​കൂ​ടി ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം സു​ഗ​മ​മാ​കും എ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:railwaydevelopmentGovernmenttrivandrumsubway
    News Summary - Subway come to Kannamoottu Rs 6 crore sanctioned
