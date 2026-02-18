ഇടവയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 Feb 2026 12:11 PM IST
Updated Ondate_range 18 Feb 2026 12:11 PM IST
ഇടവയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Stale food seized from hotels in Edava
വർക്കല: ഇടവയിലെ ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണസാധന വിൽപന സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന; ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. വൃത്തിഹീനമായി പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസും നൽകി.
ഹെൽത്തി കേരള ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ഇടവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനക്ക് ഇടവ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അബ്ദുൾ ജലീൽ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഷോം, ശ്യാമ, ശ്രുതി എന്നിവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സൗമ്യ ഹരിയും പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story