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    Varkala
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 1:57 PM IST

    വിനോദസഞ്ചാരികളോട് അതിക്രമം; റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

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    വിനോദസഞ്ചാരികളോട് അതിക്രമം; റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
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    വി​നീ​ത്

    വ​ർ​ക്ക​ല: വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മം കാ​ട്ടി​യ റി​സോ​ർ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. വ​ർ​ക്ക​ല പ​ട്ടി​യാ​ര​ത്തും​വി​ള വി​ജ​യ ഭ​വ​നി​ൽ വി​നീ​ത് (39) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    പാ​പ​നാ​ശം ബീ​ച്ചി​ലെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​യ യു​വ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ന​ഗ്ന​ത​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ടൂ​റി​സം പോ​ലീ​സാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. പാ​പ​നാ​ശം ബീ​ച്ചോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന​ആ​ലി​യി​റ​ക്കം ബീ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യു​വ​തി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ് ന​ഗ്ന​താ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് വി​നീ​ത്. ടൂ​റി​സം പോ​ലീ​സി​ന്റെ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തു​മൂ​ലം പ്ര​തി​ക്ക് സ്ഥ​ല​ത്ത്നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ സ്ത്രീ​ത്വ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ച്ച​തി​നും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ശ്ലീ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി മേ​ൽ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​ർ​ക്ക​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:touristsassaultingArrestresort employee
    News Summary - Resort employee arrested for assaulting tourists
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