Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVarkalachevron_rightവഴിയിലിറങ്ങി...
    Varkala
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:12 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:12 AM IST

    വഴിയിലിറങ്ങി കുട്ടികളുടെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങി രാഷ്ട്രപതി

    text_fields
    bookmark_border
    droupadi-murmu
    cancel
    camera_alt

    ശിവഗിരിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു വർക്കല ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസിന് മുന്നിൽ കാത്തുനിന്ന കുട്ടികളെ​ കാണാനെത്തിയ​പ്പോൾ 

    Listen to this Article

    വ​ർ​ക്ക​ല: യാ​ത്ര​മ​ധ്യേ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി വ​ഴി​യി​ലി​റ​ങ്ങി സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു. മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ശ​താ​ബ്​​ദി ആ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​റി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ നി​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ചെ​ന്ന​ത്.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം കാ​ണാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് വ​ർ​ക്ക​ല ഗ​വ.​മോ​ഡ​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ലെ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന​ത്. പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ൾ പ്ര​കാ​രം രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം എ​ത്തി. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​മ​ട​ക്കം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലൂ​ടെ പോ​യി. സ്കൂ​ൾ ക​വാ​ടം ക​ട​ന്ന് 20 മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ങ്ങി വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹം പെ​ട്ടെ​ന്ന് നി​ന്നു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി കാ​റി​ൽ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി. സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ല​യം തീ​ർ​ത്തു.

    ത​ന്നെ കാ​ണാ​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്ക് കൈ​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി വീ​ശി പു​ഞ്ചി​രി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ക​ട​ന്നു​ചെ​ന്നു. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത സൗ​ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ന​ന്ദ​വും ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും അ​ണ​പൊ​ട്ടി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ചു. അ​വ​ർ ആ​ദ​ര​പൂ​ർ​വം നീ​ട്ടി​യ പൂ​ക്ക​ൾ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്ന് ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലേ​ക്ക്. അ​ൽ​പ സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പേ​ജി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം വ​ന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala VisitvarkalaDroupadi Murmu
    News Summary - president droupadi murmu varkala visit
    Similar News
    Next Story
    X