Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVarkalachevron_rightമഴയിൽ പാപനാശം കുന്ന്...
    Varkala
    Posted On
    date_range 6 July 2026 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 11:44 AM IST

    മഴയിൽ പാപനാശം കുന്ന് വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; നടപ്പാത അപകടാവസ്ഥയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മഴയിൽ പാപനാശം കുന്ന് വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു; നടപ്പാത അപകടാവസ്ഥയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പാ​പ​നാ​ശം കു​ന്നി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗം, ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ അ​ടി​വ​ശ​ത്തു നി​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്

    വ​ർ​ക്ക​ല: ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ പാ​പ​നാ​ശം കു​ന്ന് വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണു. നോ​ർ​ത്ത് ക്ലി​ഫ് ഭാ​ഗ​ത്തെ പ​ഴ​യ വ​ർ​ക്ക​ല കോ​ടി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​ണ് കു​ന്നി​ടി​ഞ്ഞ​ത്. കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ അ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​റോ​ളം വീ​തി​യി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞ കു​ന്ന് പ​ത്ത് മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ കു​ന്നി​ടി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ത പൊ​ള്ള​യാ​യ​തു​മൂ​ലം അ​തീ​വ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി.

    കു​ന്നി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് കാ​ണാ​നാ​വി​ല്ല. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യാ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത അ​പ്പാ​ടെ കു​ന്നി​ന​ടി​വാ​ര​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ഴു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി. കു​ന്നി​ന്റെ മു​ന​മ്പു​ക​ളും അ​പ​ക​ട​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തു​വ​ഴി കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​വും ഭ​യ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ മി​ക്ക​വാ​റും ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം അ​ട​ന്നു​വീ​ണ് അ​കം പൊ​ള്ള​യാ​യ നി​ല​യാ​ണ്.

    യാ​ത്ര നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്‌. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കു​ന്നി​ടി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ലി​ക്ക് താ​ഴ്ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​ത് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു. യു​ന​സ്കോ​യു​ട പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ പാ​പ​നാ​ശം കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Landslidesoil erosionPapanasam Hill
    News Summary - Papanasam hill collapses again due to rain; walkway in dangerous condition
    Similar News
    Next Story
    X