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Madhyamam
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    കാ​ണാ​താ​യ നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി

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    കാ​ണാ​താ​യ നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി
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    വ​ർ​ക്ക​ല: കാ​ണാ​താ​യ നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​റ്റാ​ങ്ക​ര പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തെ കാ​ണാ​താ​യ വാ​ർ​ത്ത ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​തം സാ​മൂ​ഹ്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​റ്റാ​ങ്ക​ര പ​ള്ളി തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ വ​ർ​ക്ക​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്ത് ഇ​വ​രെ ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ അ​യി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യോ​ടെ ആ​റ്റാ​ങ്ക​ര​യെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് കു​ടും​ബ​ത്തെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു വ​ന്നു.മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ ഹ​സീ​ന​ക്ക് ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ അ​യി​രൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷ​വും നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും ക​ല്ല​മ്പ​ല​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഇ​വ​രെ പോ​ലീ​സ് വ​ർ​ക്ക​ല കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ലാ​ണ് നാ​ടു​വി​ട്ടു പോ​കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നു​മാ​ണ് കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Missing family of four found in Tamil Nadu
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