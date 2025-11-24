Begin typing your search above and press return to search.
    24 Nov 2025 10:24 AM IST
    വി​മ​ത​രി​ൽ ത​ട്ടി നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും

    തിരക്കിട്ട അനുനയ ചർച്ചകൾ, സ്ഥാനാർഥികൾ നിരന്നിട്ടും ആവേശം കെട്ട് നഗരസഭ
    വ​ർ​ക്ക​ല: വി​മ​ത​രി​ൽ​ത​ട്ടി നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് എ​ൽ.​എ​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും. ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തെ ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് മൂ​ന്നാം​വ​ട്ട​വും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യാ​യി കൈ​വി​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ ക​രു​ക്ക​ളും നീ​ക്കാ​ൻ ഗൃ​ഹ​പാ​ഠം ചെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫും വി​മ​ത​പ്പോ​രി​ൽ വി​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​വ​നാ​ഴി​യി​ലെ എ​ല്ലാ അ​ട​വു​ക​ളും പ​യ​റ്റാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നേ വി.​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റി​ഹേ​ഴ്സ​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യേ​റ്റ അ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം.​ലാ​ജി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി വി​ധി.​ഏ​തു​വി​ധേ​ന​യും ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഇ​ത്​ പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ർ​ക്ക​ല ക​ഹാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചാ​ണ​ക്യ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​യ​റ്റാ​നു​റ​ച്ച് ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ വി​മ​ത​ശ​ല്യം അ​ങ്ക​ലാ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.​വി​മ​ത​പ്പോ​ര് നാ​ടാ​കെ പ​ര​ന്ന​തോ​ടെ അ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം നി​റ​യ്ക്കാ​നാ​വാ​തെ ത​ണു​ത്തു​പോ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നി​ര​ന്നി​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​വേ​ശ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​തി​ലാ​ണ് വ​ർ​ക്ക​ല ന​ഗ​ര​സ​ഭ. മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 34 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും നാ​മ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​മ​ത​രും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും കൂ​ടി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് അ​ണി​ക​ളി​ലെ ആ​വേ​ശം ചോ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.​യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​യാ​യ മു​സ്​​ലീം ലീ​ഗ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല തീ​ര​ദേ​ശ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്നും ശാ​ഠ്യം പി​ടി​ച്ചു.​മൂ​ന്ന് സീ​റ്റ് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ലീ​ഗ് ത​ള്ളി​യ​തോ​ടെ ലീ​ഗു​മാ​യു​ള്ള സീ​റ്റ്​​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ലീ​ഗ് ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം എ.​ദാ​വൂ​ദ് ക​ണ്വാ​ശ്ര​മം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ക്കാ​ൻ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.​മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​യാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​ക്ക് പ​തി​വാ​യി ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് കോ​ള​നി വാ​ർ​ഡാ​ണ് ന​ൽ​കി വ​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കു​റി അ​വ​ർ പു​ത്ത​ൻ​ച​ന്ത ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വി​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ നി​ന്നും വി​മ​ത​രാ​യി മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ത​ന്നെ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന്​ പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ കൗ​ൺ​സി​ല​റും ഒ​രു ത​വ​ണ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും നേ​ടി​യ വൈ.​ഷാ​ജി​യാ​ണ് ന​ട​യ​റ വാ​ർ​ഡി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​മ​ത​ൻ. ഇ​വി​ടെ മു​മ്പ്​ ചെ​മ്മ​രു​തി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ച്ച് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ഷി​ബു​വാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.​രാ​മ​ന്ത​ളി വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സു​ധി​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ മു​മ്പ്​ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എ​സ്.​പ്ര​സാ​ദ് വി​മ​ത​നാ​യി പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി. അ​നു​ന​യ ശ്ര​മം പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​നി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സാ​ദ് മ​ൽ​സ​ര രം​ഗ​ത്ത് ത​ന്നെ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ര​തീ​ഷും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ശ്രീ​നാ​വാ​സ​നും ഇ​വി​ടെ മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ത​ച്ച​ൻ​കോ​ണം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഷാ​ജി സ​ത്യ​വാ​ൻ മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പി.​എ​സ്.​വി​ന​യ​കു​മാ​രി​യാ​ണ് വി​മ​ത. വി​ന​യ​കു​മാ​രി​യു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം അ​നു​ന​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്.​വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് വാ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ബി​ജു ഗോ​പാ​ല​നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മു​മ്പ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ഗ​ര​സ​ഭാ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ വി​ക​സ​ന സ്റ്റാ​ന്റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ഒ​രു​വേ​ള മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ ന​യി​ച്ച ബി​ജു ഗോ​പാ​ല​ന​തി​രെ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി പ്ര​തീ​ഷ് വി​മ​ത​നാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. പ്ര​തീ​ഷി​നെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​പാ​റ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വി​മ​ത ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ത​വ​ണ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന എ.​ആ​ർ.​രാ​ഗ​ശ്രി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ ഇ​വി​ടെ വി​മ​ത​നാ​ണ്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​ന​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.​ര​ഘു​നാ​ഥ​പു​രം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ക​ബീ​റി​നും വി​മ​ത​നു​ണ്ട്. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ പാ​റ​പ്പു​റം ഹ​ബീ​ബു​ല്ല​യെ മ​ൽ​സ​ര രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം ത​ന്നെ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യു​ന്നു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും വി​മ​ത​രു​ണ്ട്. ന​ട​യ​റ വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​ജീ​വ് ആ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ് വൈ.​ആ​ർ.​മു​ബാ​ഷ് വി​മ​ത​നാ​യി പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി.​അ​നു​ന​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും പി​ടി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ മ​ൽ​സ​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​റ​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത മു​ബാ​ഷ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മു​ബാ​ഷി​നെ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യു​ന്നു. പു​ന്ന​മൂ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും വി​മ​ത​രു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടം സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ സീ​റ്റാ​ണ്. ആ​ദ്യം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലെ സി.​പി.​എം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ​നാ​യ​രെ​യാ​ണ്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഇ​യാ​ളെ മാ​റ്റി ജ​യ​കു​മാ​റി​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ വി​മ​ത​നാ​യി. ഇ​ദ്ദേ​ഹം മ​ൽ​സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ത​ന്നെ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പു​ന്ന​മൂ​ട് വാ​ർ​ഡ് സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ നി​ന്നും തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​ഞ്ഞ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് എ​സ്.​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ വി​മ​ത​നാ​യി മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മൂ​ന്ന് വ​ട്ടം കൗ​ൺ​സി​ല​റും ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ന്റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണു​മാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​ജ​യ​ശ്രീ​യാ​ണ്.

    ക​രു​നി​ല​ക്കോ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ സ​ജി​ത്റോ​യി ആ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ഇ​വി​ടെ മു​ൻ സി.​പി.​എം കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ശി​ശു​പാ​ല​ൻ വി​മ​ത​നാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ലെ സി.​പി.​എം സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​ജ​ക്ക് സി.​പി.​എം സീ​റ്റ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ര​ക്കെ ക​രു​ത​പ്പെ​ട്ട​ത്. ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി ത​ഴ​ഞ്ഞ​തി​നേ തു​ട​ർ​ന്ന് ശ്രീ​ജ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ചേ​രു​ക​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഇ​തേ വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​പു​രം വാ​ർ​ഡി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​മ​ത ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി ര​ഞ്ജു ബി​നു ആ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മീ​ര വി​മ​ത​യാ​യി ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.​ടെ​മ്പി​ൾ വാ​ർ​ഡി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യു​മാ​യി വി​മ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ നി​ല​വി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ന്റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ യു​വ നി​ര​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ നി​തി​ൻ നാ​യ​രാ​ണ് സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്നും ര​ണ്ട് വി​മ​ത​രെ​യാ​ണ് നി​തി​ന് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്. അ​രു​ൺ ച​ന്ദ്ര​ഗി​രി​യും ര​ണ്ട് വ​ട്ടം സി.​പി.​എം കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​ബി​ന്ദു​വു​മാ​ണ് വി​മ​ത​ർ.

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ര്യം സി.​പി.​എം വി​മ​ത​രെ​ല്ലാം പാ​ർ​ട്ടി മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്. ചി​ല​ർ മു​ൻ ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മെ​മ്പ​ർ​മാ​രു​മാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പൊ​തു​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മ​ത​രു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം അ​നു​ന​യ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​രി​ൽ ആ​രൊ​ക്കെ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കും​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.254 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 34 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ൽ​സ​രി​ക്കാ​നാ​യി പ​ത്രി​ക​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

