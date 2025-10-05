Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVarkalachevron_rightഇസ്രായേലി...
    Varkala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 1:36 PM IST

    ഇസ്രായേലി വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് വർക്കല ബീച്ചിൽ മർദനം

    text_fields
    bookmark_border
    beating
    cancel
    camera_alt

    മ​ർ​ദ്ദ​ന​മേ​റ്റ ഇ​സ്ര​യേ​ലി പൗ​ര​ൻ സ​യ​റ്റ് സാ​ഗ്

    Listen to this Article

    വ​ർ​ക്ക​ല: ഇ​സ്രായേ​ലി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക്ക് വ​ർ​ക്ക​ല ബീ​ച്ചി​ൽ മ​ർ​ദ്ദ​നം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൗ​ര​നാ​യ സ​യ​റ്റ്സ് സാ​ഗ് (46) നാ​ണ് മ​ർ​ദ്ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. മോ​ഷ​ശ്ര​മം ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ്ദ​നം.

    പാ​പ​നാ​ശം ബീ​ച്ചി​ലെ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ സ്പോ​ർ​ട്സി​ന്റെ ടെ​ന്റ് ഓ​ഫീ​സി​ൽ നി​ന്നും മൊ​ബൈ​ൽ മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്താ​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ന​ന്ദ​കു​മാ​റ​ണ് സ​യ​റ്റ്സ് സാ​ഗി​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്.

    മ​ർ​ദ്ദ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യും വി​ദേ​ശി​യെ ടൂ​റി​സം പൊ​ലീ​സ് എ​യ്ഡ് പോ​സ്റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ വ​ർ​ക്ക​ല താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക്ക​ല പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:assaultVarkkalabeatinglocalnewsIsraeli Man
    News Summary - Israeli tourist assaulted on Varkala beach
    Similar News
    Next Story
    X