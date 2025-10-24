Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 11:07 AM IST
    ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി; നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ലും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തെ​ എത്തി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി

    പാ​പ​നാ​ശം ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ൽ ഹെ​ലി​കോ​പ്​​റ്റ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന രാ​ഷ്ര​ട്ര​പ​തി ദൗ​പ​തി മു​ർ​മു. സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ, മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ.​വാ​സ​വ​ൻ, വി.​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​രെ​യും കാ​ണാം

    വ​ർ​ക്ക​ല: ഏ​ക​ലോ​ക​ദ​ർ​ശ​ന​വും മ​താ​തീ​ത ആ​ത്​​മീ​യ​ത​യും മാ​ന​വ​ലോ​ക​ത്തി​ന്​ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ ഗു​രു​വി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ പ്രാ​ണാ​മ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു. ജാ​തി​മ​ത​ചി​ന്ത​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യാ​കെ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന്യ​വും അ​ത്​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം. ചു​രു​ങ്ങി​യ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഗു​രു ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ മാ​ന​വ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ത്​​മീ​യ ഉ​ണ​ർ​വി​ന്‍റെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ അ​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ലും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​ത്തെ​യാ​ണ്​ മ​ഹാ​സ​മാ​ധി ശ​താ​ബ്​​ദി ആ​ച​ര​ണം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ച്ച​ക്ക്​12 ഓ​ടെ പാ​പ​നാ​ശം ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ​യും വ​ഹി​ച്ചു​ള്ള ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ എ​ത്തി. ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ൽ കാ​ത്തു​നി​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര വി​ശ്വ​നാ​ഥ് ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ, മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ, വി. ​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​റി​ൽ ശി​വ​ഗി​രി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ലെ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു സ​മാ​ധി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​മെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ​മാ​ധി​യി​ൽ പ്ര​ണാ​മ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ആ​ര​തി തൊ​ഴു​തു​വ​ണ​ങ്ങി പ്ര​സാ​ദം സ്വീ​ക​രി​ച്ച രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ​മാ​ധി​മ​ണ്ഡ​പം വ​ലം​വ​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി. 12.15 ഓ​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ​ത്തി. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ ശി​ൽ​പം ധ​ർ​മ​സം​ഘം ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്വാ​മി സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 12.20ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​ന്നി​ന് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശി​വ​ഗി​രി ഗ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ല്പ​നേ​രം വി​ശ്ര​മ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് 2.30ന് ​ഹെ​ലി​പാ​ഡി​ലെ​ത്തി രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ൽ നി​ന്നു മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ത്തി​യ​ത്​ നേ​ര​ത്തേ​യെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ട​ക്കം. ശി​വ​ഗി​രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​ണ്​ ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു. ഡോ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, വി.​വി.​ഗി​രി, ഡോ. ​ശ​ങ്ക​ർ ദ​യാ​ൽ ശ​ർ​മ്മ, കെ.​ആ​ർ. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ അ​ബു​ൾ​ക​ലാം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യാ​യി​രി​ക്കെ ശി​വ​ഗി​രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

