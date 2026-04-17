Madhyamam
    Posted On
    date_range 17 April 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 1:03 PM IST

    കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനി; വെട്ടൂർ, ഇടവ, ഇലകമൺ പഞ്ചായത്തുകൾ വരണ്ടു, കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം

    വാ​മ​ന​പു​രം ന​ദി വ​ര​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്
    കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കുന്നവർ, അണ്ടൂർക്കോണം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

    വ​ർ​ക്ക​ല: വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വെ​ട്ടൂ​ർ, ഇ​ട​വ, ഇ​ല​ക​മ​ൺ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ണ്ടു. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി താ​ഴ്ന്നു. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കി​ണ​റു​ക​ളും വ​റ്റി. വ​യ​ലോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ദി​വ​സം നാ​ലും അ​ഞ്ചും ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി പ​മ്പ് സെ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ ക​ഷ്ടി​ച്ച് 250/300 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​മേ ല​ഭി​ക്കൂ. നാ​ലം​ഗ ക​ടും​ബ​ത്തി​ന് ദി​വ​സം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ആ​യി​രം ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണി​ത്. വാ​മ​ന​പു​രം ന​ദി വ​ര​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​ട്ടി​യു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം താ​റു​മാ​റാ​യി.

    ഇ​ട​വ​യി​ലെ മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ജ​ല​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ട്. കാ​പ്പി​ൽ, പി.​എ​ച്ച്.​സി, വെ​ൺ​കു​ളം, ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ണ​റു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടു​കാ​ർ പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ വെ​ള്ള​ത്തെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി പൈ​പ്പ് ലൈ​നി​ൽ കാ​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​യ​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചു​മ​ട്ടു​വെ​ള്ളം കോ​രി ന​ടു​വൊ​ടി​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. സം​ഘം​മു​ക്ക്, മാ​ന്ത​റ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ ജ​ല​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്നു. ഇ​ട​വ​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ഷാ​രു​വും റി​സ്വാ​ന​യും അ​വ​രു​ടെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വെ​ട്ടൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഫി​ഷ​ർ​മെ​ൻ ന​ഗ​ർ, അ​ക്ക​ര​വി​ള, ആ​ശാ​ൻ​മു​ക്ക്, പെ​രു​മം, റാ​ത്തി​ക്ക​ൽ, അ​രി​വാ​ളം, മേ​ൽ വെ​ട്ടൂ​ർ, മു​നി​ക്കു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ജ​ല​ക്ഷാ​മം. മു​ൻ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​പ്പോ​ലെ ടാ​ങ്ക​റി​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത​ത് ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഴ്ച​ക​ള​യാ​യി പൈ​പ്പ് ലൈ​നി​ൽ ജ​ല​മി​ല്ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ദേ​ശി​ക ജ​ല​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ടി.​എ​സ് ക​നാ​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വെ​ട്ടൂ​ർ ഏ​ല​ത്തോ​ട് ഒ​ഴു​കി​യി​രു​ന്ന പാ​ലം വെ​ട്ടൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച​തും ഇ​തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ലം ക​നാ​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​ക്കി​വി​ട്ട​തും ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​തോ​ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ കു​ളി​ക്കാ​നും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ഴു​കാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ജ​ല​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​ര​ദേ​ശ വി​ക​സ​ന വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വെ​ട്ടൂ​ർ ബി​നു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ല​ക​മ​ൺ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി​യോ​ളം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ജ​ല​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം ഭാ​ഗ​ത്തും വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള കാ​യ​ൽ​പു​റം ജ​ല​പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​താ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ല​ക്ഷാ​മം ഒ​രു​പ​രി​ധി​വ​രെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വും. അ​തി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ എ​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ ടാ​ങ്കി​ന്റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തും പു​തി​യ പൈ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ന​വീ​ക​ര​ണം യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ് ജ​ല​വി​ത​ര​ണം അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ല​ക​മ​ണും ക​ടു​ത്ത ജ​ല ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. കാ​യ​ൽ​പു​റം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​മു​ണ്ട​ങ്കി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​കു​തി വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സു​ഗ​മ​മാ​യി ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഫി​ൽ​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വെ​ള്ളം ഭൂ​ത​ല സം​ഭ​ര​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള വി​ള​പ്പു​റം സം​ഭ​ര​ണി​യി​ൽ നി​റ​ച്ചാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ടാ​ങ്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ ഏ​റെ പ​ഴ​കി​യ​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ​ത് സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. പൈ​പ്പു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പ​ല​സ്ഥ​ല​ത്താ​യി പൊ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അണ്ടൂർക്കോണം പഞ്ചായത്തിൽ ജലവിതരണം മുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച

    ക​ണി​യാ​പു​രം: വേ​ന​ൽ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​ണ്ടൂ​ർ​ക്കോ​ണം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യി​ലേ​റെ. ശു​ദ്ധ​ജ​ലം കി​ട്ടാ​തെ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. ക​രി​ച്ചാ​റ, തി​രു​വെ​ള്ളൂ​ർ, ക​ണ്ട​ൽ, പാ​യ്ചി​റ, വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത്. അ​പ്പോ​ളോ കോ​ള​നി​യി​ലെ സ്ഥി​തി ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ജ​നം രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ടു​വ​രെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ്. വേ​ന​ൽ​മ​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ര​ൾ​ച്ച നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു കാ​ര​ണം ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണം നി​ല​ച്ച​താ​ണ് ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. പ​ല​യി​ട​ത്തും കി​ണ​റു​ക​ൾ വ​റ്റി​വ​ര​ണ്ട​തും പൊ​തു കി​ണ​റു​ക​ളി​ലെ ജ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ​തും പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​താ​യി​ട്ട് ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​കു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പോ​ലും വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​നു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ല. പ​ല​രും പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. 500 ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് 350 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​തു താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ക​രി​ച്ചാ​റ, അ​പ്പോ​ളോ, ശ്രീ​പാ​ദം, തെ​റ്റി​ച്ചി​റ ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലും വെ​ള്ള​മി​ല്ല. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ വി​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്.

    TAGS:Summertrivandrumcrisiswater shortagedrinking water shortage
    News Summary - Drinking water shortage; Vettoor, Edava, and Elakamon panchayats dry up; drinking water shortage is severe
