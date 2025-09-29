Begin typing your search above and press return to search.
    29 Sept 2025 1:53 PM IST
    29 Sept 2025 1:53 PM IST

    ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി വളർന്നിട്ടും വെറ്റക്കട പാർക്കിന് അവഗണന

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ അ​ൻ​സി​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ മ​നോ​ജ് പാ​ർ​ക്ക്

    വ​ർ​ക്ക​ല: ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടും വെ​റ്റ​ക്ക​ട പാ​ർ​ക്കി​ന് അ​വ​ഗ​ണ​ന.​നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കാ​തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത അ​മ​ർ​ഷം. ഇ​ട​വ ഗ്രാ​മ​ഗ്ര​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വെ​റ്റ​ക്ക​ട​യി​ലെ അ​ൻ​സി​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ മ​നോ​ജ് പാ​ർ​ക്കി​നാ​ണ് ഈ ​ദു​ർ​ഗ​തി. തീ​ര​ദേ​ശ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ആ​യ​തി​നാ​ൽ കാ​പ്പി​ൽ, വെ​റ്റ​ക്ക​ട, മാ​ന്ത​റ, ഒ​ട​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ടൂ​റി​സം ഒ​രു വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ദി​നം​പ്ര​തി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര,വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.​ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ന്നി​ട്ടും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് സ​മ​യ​മോ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ ഇ​ല്ല.

    ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ടൂ​റി​സം കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി കാ​ട്ടു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും പി​ടി​പ്പു​കേ​ടും നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.​കാ​പ്പി​ൽ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രം, വെ​റ്റ​ക്ക​ട പാ​ർ​ക്ക്, ശ്രീ​യേ​റ്റ്, മാ​ന്ത​റ, ഓ​ട​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റേ​താ​യ യാ​തൊ​രു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും നാ​ളി​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.​ത​ന്മൂ​ലം അ​ന​ന്ത​മാ​യ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം ത​ന്നെ അ​കാ​ല​ത്തി​ൽ കൊ​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​ണ്. വ​ർ​ക്ക​ല പാ​പാ​നാ​ശം ബീ​ച്ച് അ​തി​ർ​ത്തി മു​ത​ൽ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ കാ​പ്പി​ൽ പാ​ലം വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ട​വ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​വും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യ ക​ട​ലോ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ട​ത്തേ​ക്കു ധാ​രാ​ളം വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​തും.

    മാ​ത്ര​മ​ല്ല ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി വ​ള​രെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ട​വ. ധാ​രാ​ളം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​തു​രാ​ലാ​യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള ഇ​ട​വ സാ​മൂ​ഹി​ക,സാം​സ്കാ​രി​ക,സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ വ​ള​രെ​യേ​റോ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​വു​മാ​ണ്. ഇ​ട​വ, കാ​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​മാ​ണ്. സി​ങ്ക​പ്പൂ​ർ,മ​ലേ​ഷ്യ ബ്രു​ണെ,ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​കാ​ലം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ധാ​രാ​ളം പേ​ർ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​വ പ്ര​ദേ​ശം ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ്.​എ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​വ ഇ​ന്ന് ഏ​റെ പി​ന്നാ​ക്കം പോ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സാ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ല്ലാ​തെ യാ​തൊ​ന്നും ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് വെ​റ്റ​ക്ക​ട​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ അ​ൻ​സി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മ​നോ​ജ്‌ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ.

    വ​ർ​ക്ക​ല ക​ഹാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യും എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വ​ർ​ക്ക​ല മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യാ​ണ് വെ​റ്റ​ക്ക​ട പാ​ർ​ക്കി​ന് അ​നു​മ​തി​യാ​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​വേ​ള​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ത​ലെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച ചി​ല​ർ കേ​സ്സു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ക​യും പാ​ർ​ക്ക് പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​ച്ചു​പോ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി.​ജോ​യി എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​പാ​ർ​ക്കും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ൽ ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​നു​ള്ള വ​ഴി ഏ​തെ​ന്ന സൈ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് പോ​ലും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ത​ന്മൂ​ലം വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​യി​ക​ളെ​ന്ന​ല്ല ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും പാ​ർ​ക്കി​നെ കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞു.

    റോ​ഡ​രി​കി​ൽ നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ച്ച് ടൂ​റി​സം പാ​ർ​ക്കോ​ളം എ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് അ​ൻ​സി​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ മ​നോ​ജ് പാ​ർ​ക്ക്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഉ​പ​കാ​രി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ട​വ​യി​ലെ ര​ണ്ടു യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് വെ​റ്റ​ക്ക​ട പാ​ർ​ക്കി​ന് സ​മീ​പം ചെ​റി​യ പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എ.​റ​ഷീ​ദ ബീ​ഗം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​ന ചു​മ​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ത്യ​വും ധാ​രാ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും എ​ത്താ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ക്കി​നെ​യും ഈ ​ചെ​റി​യ പാ​ർ​ക്കി​നെ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പാ​ർ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    പാ​ർ​ക്കി​ലെ ശു​ചി മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഏ​തു​നി​മി​ഷ​വും വീ​ഴാ​റാ​യ ര​ണ്ടു വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ ഉ​ൾ​വ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​ണ്. കു​റ്റി​ക്കാ​ട് വ​ള​ർ​ന്നും പാ​ഴ് പു​ല്ലു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും പാ​ർ​ക്കി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക്​ ക​യ​റാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. പാ​ർ​ക്കി​ന​ക​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു ഇ​രി​ക്കാ​ൻ ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ല. ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബെ​ഞ്ചു​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ശി​ച്ചും പോ​യി. ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച്​ പാ​ർ​ക്കി​നെ പൂ​ർ​വ സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും പാ​ർ​ക്കു സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Government of Keralatourist destinationKerala Tourism
    News Summary - Despite growing as a tourist destination, Vettakada Park is neglected
