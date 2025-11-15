വധശ്രമ കേസ്: തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ പിടിയിൽtext_fields
വർക്കല: വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിരവധി മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശികളെ വർക്കല ടൂറിസം പൊലീസ് പിടികൂടി. ശരവണൻ (22), ഗോകുൽ ദിനേഷ് (24) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാപനാശം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കണ്ട ഇവരെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് യുവാക്കൾ കുടുങ്ങിയത്. തമിഴ്നാട് വടവള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിരവധി കേസുകളിൽ ഇവർ പ്രതികളാണെന്ന് വർക്കല പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ തമിഴ്നാട് പൊലീസിന് കൈമാറി.
