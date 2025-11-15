Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightVarkalachevron_rightവധശ്രമ കേസ്​:...
    Varkala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:39 AM IST

    വധശ്രമ കേസ്​: തമിഴ്​നാട്​ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    criminals
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ശ​ര​വ​ണ​നും ഗോ​കു​ൽ ദി​നേ​ഷും

    Listen to this Article

    വ​ർ​ക്ക​ല: വ​ധ​ശ്ര​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ വ​ർ​ക്ക​ല ടൂ​റി​സം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ശ​ര​വ​ണ​ൻ (22), ഗോ​കു​ൽ ദി​നേ​ഷ് (24) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​പ​നാ​ശം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട ഇ​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് യു​വാ​ക്ക​ൾ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് വ​ട​വ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് വ​ർ​ക്ക​ല പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ളെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:criminalsPolice Caseattempted murderCrime
    News Summary - Attempted murder case Tamil Nadu natives arrested
    Similar News
    Next Story
    X