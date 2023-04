യുവാക്കളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ആറംഗ സംഘം അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​ക്ര​മി​സം​ഘം By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ർ​ക്ക​ല: പാ​പ​നാ​ശം ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ആ​റം​ഗ​സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി. വ​ർ​ക്ക​ല ചി​ല​ക്കൂ​ർ അ​ൻ​സി​യ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ റ​ക്കീ​ബ് (23), ചെ​റു​ന്നി​യൂ​ർ ശാ​സ്താം​ന​ട​ക്ക് സ​മീ​പം പ​ണ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ൽ​അ​മീ​ൻ (19), വ​ർ​ക്ക​ല മൈ​താ​നം കു​ന്നു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ സ​ജാ​ർ (22), വ​ർ​ക്ക​ല രാ​മ​ന്ത​ളി ദേ​ശ​ത്ത് അ​ജീ​ന മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ആ​ഷി​ഖ് (21), വ​ർ​ക്ക​ല വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ചാ​ലു​വി​ള കീ​ഴ്​​വ​ശം പു​തു​വ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ യാ​സ​ർ (22), പു​ന്ന​മൂ​ട് കു​ന്നു​വി​ള കേ​ശ​വ​ത്തി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന ആ​ര്യ​ൻ (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഹെ​ലി​പ്പാ​ഡ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പൊ​ളി​ഞ്ഞ ക​ട​ക്ക​രി​കി​ൽ നി​ന്ന സം​ഘ​ത്തോ​ട് അ​പ​ക​ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​യ സം​ഘം വ​ർ​ക്ക​ല സ്വ​ദേ​ശി ഹ​ണി​യു​മാ​യി വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ണി​യു​ടെ ത​ല​യ്ക്ക് മു​റി​വേ​ൽ​ക്കു​ക​യും കൈ​ക്ക് പൊ​ട്ട​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു. പി​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നെ​ത്തി​യ മ​നു​വി​നെ​യും സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​ക്കും പൊ​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ വ​ർ​ക്ക​ല താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം പാ​രി​പ്പ​ള്ളി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക​ട​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ സ​ജാ​ർ, ആ​ഷി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ​മാ​ന​മാ​യ വേ​റെ​യും കേ​സു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​ർ​ക്ക​ല പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ജാ​ർ, അ​ൽ​അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സ​ജാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റൗ​ഡി ലി​സ്റ്റി​ൽ​പെ​ട്ട​യാ​ളാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

News Summary -

A group of six was arrested in the case of attacking youths