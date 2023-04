വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ ആക്രമിച്ച രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ഞ്ചി​യൂ​ര്‍: കാ​രാ​ളി അ​നൂ​പ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ചാ​ക്ക താ​ഴ​ശ്ശേ​രി ഉ​ടു​മ്പി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​നീ​ഷി​നെ (31) കാ​രാ​ളി വ​യ്യാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​കു​ലി​നെ​യും കാ​രാ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ന്ദീ​പ്, ലാ​ലു, കി​ച്ചു എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ലാ​ലു​വി​നെ​യും കി​ച്ചു​വി​നെ​യും വ​ഞ്ചി​യൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

അ​നീ​ഷി​ന് നെ​ഞ്ചി​ല്‍ വെ​ട്ടേ​റ്റ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​നീ​ഷ് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ലാ​ലു​വും കി​ച്ചു​വും പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സ​ന്ദീ​പി​നാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ല്‍ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ ഇ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും Show Full Article

Two persons who attacked the accused in the murder case were arrested