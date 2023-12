തലകറങ്ങി വീണാലും മരുന്ന് കിട്ടില്ല; ജനറല്‍ ആശുപത്രി ഫാർമസിയിൽ മരുന്നിനായി നീണ്ട നിര

cancel camera_alt ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഫാ​ര്‍മ​സി​യി​ല്‍ മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര Whatsapp

link വ​ഞ്ചി​യൂ​ര്‍: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഫാ​ര്‍മ​സി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​രു​ന്ന് ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റ​ക​ള്‍ ക്യൂ​വി​ല്‍ നി​ല്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി. രാ​വി​ലെ ഒ.​പി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു ഏ​താ​നും മി​നി​റ്റു​ക​ള്‍ക്കു​ള​ളി​ല്‍ ഫാ​ര്‍മ​സി​യി​ൽ നീ​ണ്ട ക്യൂ ​ദൃ​ശ്യ​മാ​കും. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് നീ​ണ്ട ക്യൂ​വി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്താ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ര്‍മ​സി​യി​ല്‍ ഏ​റെ നേ​രം ക്യൂ ​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളി​ല്‍ പ​ല​രും ത​ല​ക​റ​ങ്ങി വീ​ഴു​ന്ന സം​ഭ​വ​വും ഉ​ണ്ട്.

ആ​ദ്യം ടോ​ക്ക​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ക്യൂ. ​ടോ​ക്ക​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​യ്ക്ക് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ക്യൂ​വി​ല്‍ നി​ല്‍ക്ക​ണം. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ ക​ഴി​യും. ഫാ​ര്‍മ​സി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്താ​യി കാ​രു​ണ്യ ഫാ​ര്‍മ​സി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വി​ടെ തി​ര​ക്കി​ല്ല. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മ​രു​ന്ന് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് തി​ര​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം. പ്ര​ധാ​ന ഫാ​ര്‍മ​സി​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച് രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. Show Full Article

Even if you fall down with dizziness, you will not get the medicine- Long queue for medicine at general hospital pharmacy