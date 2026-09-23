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    കാട്ടുപന്നികൾ ചീഞ്ഞുനാറുന്നു; ജനം ദുരിതത്തിൽ

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    കാട്ടുപന്നികൾ ചീഞ്ഞുനാറുന്നു; ജനം ദുരിതത്തിൽ
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    കു​ഴി​ന​ല്ലൂ​ർ ഏ​ലാ​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ 

    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: ച​ത്തു വീ​ഴു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വൈ​ര്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ചീ​ഞ്ഞു​നാ​റു​ന്ന​ത്. നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം 16 വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ണ​ത്ത് വി​ശാ​ഖ​ത്തി​ൽ സ​രോ​ജി​നി അ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ടി​നു സ​മീ​പം പു​ര​യി​ട​ത്തി​ൽ 75 കി​ലോ​യോ​ളം വ​രു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യെ ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ വാ​ർ​ഡി​ൽ കു​ഴി​ന​ല്ലൂ​ർ ഏ​ലാ​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ട​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​ലി​യൊ​രു കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ട​ത്തി​ന് മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടി​യു​ള്ള ചെ​റു​തോ​ടി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ച​ത്ത നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ഈ ​വെ​ള്ളം മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള നി​ല​യി​ൽ വീ​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ് ജ​ഡം. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും വ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു.

    ച​ത്തു വീ​ഴു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. 400 കി​ലോ വ​രെ ഭാ​ര​മു​ള്ള വ​ലി​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഇ​വ​യെ കു​ഴി​ച്ചി​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ അ​ധ്വാ​ന​വും ചെ​ല​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഈ ​ബാ​ധ്യ​ത ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​കാ​തെ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​താ​ത് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ട​ന്നു ചീ​ഞ്ഞു നാ​റും. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൽ​ക്കും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ട​നീ​ളം കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​ന്ത​രം പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു​മു​ണ്ട്. വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കൃ​ഷി​നാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ഷൂ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ബ്ബ​ർ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും കു​റ്റി​ക്കാ​ടു​ക​ൾ പ​ട​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​വ​ളം അ​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ രാ​ത്രി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങും.

    റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഇ​ടി​ച്ചി​ടു​ക​യും കൃ​ഷി​വി​ള​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ ച​ത്തു ചീ​ഞ്ഞ് നാ​റി​യ​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദു​രി​തം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Wild boars rotting and stinking; public in distress
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