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    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 1:01 PM IST

    സമൃദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് തിരുവോണം ...

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    ആ​ഘോ​ഷ​നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ച്ച് ആ​ന​ന്ദം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് എ​ങ്ങും
    സമൃദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് തിരുവോണം ...
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നാ​ടെ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ തി​രു​വോ​ണ​മാ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ഉ​ത്രാ​ട​നാ​ളാ​യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ടും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ അ​മ​ര്‍ന്നു. ഇ​ട​യ്ക്കു​പെ​യ്ത മ​ഴ​യു​ടെ​യും ഓ​ണ​വെ​യി​ലി​ന്‍റെ ചൂ​ടി​നെ​യും മ​റ​ന്ന് സ​ദ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഓ​ണ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്ന് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും വി​പ​ണി​യി​ലും മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ജ​നം നി​റ​ഞ്ഞു. എ​ങ്ങും ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വി​ന്‍റെ തി​മി​ര്‍പ്പാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​രു​മ്പോ​ള്‍ പൊ​ന്നോ​ണം ക​ണി​കാ​ണാ​നും വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​ന​ന്ദം എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്തൊ​ക്കെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യാ​ലും ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ്. കാ​ല​വും ത​ല​മു​റ​ക​ളും മാ​റി​യാ​ലും പു​തി​യ രീ​തി​യി​ലും ഭാ​വ​ത്തി​ലും അ​ത് തു​ട​രു​ന്ന​താ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും കാ​ണാ​നാ​യ​ത്. സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റൊ​രു ഓ​ണ​ക്കാ​ലം പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലെ​ത്തി നി​ൽ​ക്ക​വെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും.

    ശ്രാ​വ​ണ പൗ​ര്‍ണ​മി​യും തി​രു​വോ​ണം ന​ക്ഷ​ത്ര​വും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന നാ​ളി​ലാ​ണ് ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൈ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഭാ​ര​തീ​യ വ​ര്‍ഷ​വും ചി​ത്തി​ര​യി​ല്‍ (മേ​ടം) ത​മി​ഴ് വ​ര്‍ഷ​വും തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ കൊ​ല്ല​വ​ര്‍ഷം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ചി​ങ്ങ​ത്തി​ലാ​ണ്. കാ​ര്‍ഷി​ക വൃ​ത്തി​യെ അ​നു​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വ​ര്‍ഷാ​രം​ഭ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​വ ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും കാ​ല​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സി​ലു​റ​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നി​ച്ച് ആ​ന​ന്ദം പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ക​ണ്ട​ത്. ക​ച്ച​വ​ട​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ല്‍പ്പ​ന ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ന്നു. വ​സ്ത്ര​വി​പ​ണി​യി​ലും പൂ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ന്യാ​കു​മാ​രി​യി​ലെ തോ​വാ​ള പൂ​വി​ന്റെ ച​ന്ത​യി​ല്‍ ആ​യി​രം ട​ണ്‍ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ഉ​ത്രാ​ട​പു​ല​രി​യി​ല്‍ വി​റ്റ​ത്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നും വാ​ഴ​യി​ല മു​ത​ല്‍ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വാ​ഴ​ക്കു​ല​ക​ളും പൂ​ക്ക​ളും വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി.

    റ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ള്‍, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഓ​ഫീ​സു​ക​ള്‍, ക്ല​ബു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ത്തി. ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം, സ​ദ്യ, ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ട്ടം, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ എ​ല്ലാ​യി ട​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​വും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​ചേ​ര്‍ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ സ​മീ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളും തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ല്‍ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി ചാ​ര്‍ത്തി.

    മ​ല​യാ​ളി ബാ​ഹു​ല്യ​മു​ള്ള ക​ന്യാ​കു​മാ​രി, ഊ​ട്ടി, കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​വ​ധി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ത്തി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും ഓ​ണ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ തി​ര​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സു​ക​ളി​ലും ട്ര​യി​നു​ക​ളി​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഓ​ണം വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​രം മു​ഴു​വ​ൻ ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര പ്ര​ഭ​യി​ലു​മാ​ണ്. ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലും തി​രു​വോ​ണ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഓ​ണം വാ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ജ​നം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തും. ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, സ​മീ​പ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ല​രും വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    കാ​ര്‍ഷി​ക​വൃ​ത്തി കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഓ​ണം ഇ​ന്നും തെ​ളി​നി​ലാ​വു പോ​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. മാ​വേ​ലി സ​ങ്ക​ല്‍പ​ത്തി​ന് മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ന​സും കാ​ല​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​രോ കാ​​ഴ്ച​യും ന​ൽ​കു​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

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    TAGS:onamthiruvonamkerala festival
    News Summary - Thiruvonam today in the fullness of prosperity
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