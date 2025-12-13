Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    13 Dec 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 9:00 AM IST

    കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ബഗ്ഗി വെള്ളായണിയിൽ

    electric buggy, , Agricultural University, Vellayani, തിരുവന്തപുരം, വെള്ളായണി, അഗ്രി.യൂനിവേഴ്സിറ്റി
    വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​ഗ്ഗി​യു​ടെ താ​ക്കേ​ൽ ന​ബാ​ർ​ഡ് കേ​ര​ള റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഓ​ഫീ​സ് ചീ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നാ​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഡീ​ൻ ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ്

    ജോ​ണി​ന്​ കൈ​മാ​റു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​ഗ്ഗി വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ൽ ന​ബാ​ർ​ഡ് കേ​ര​ള റീ​ജി​യ​ണ​ൽ ഓ​ഫീ​സ് ചീ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നാ​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​നു​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ളേ​ജ് ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി ഡീ​ൻ ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ൺ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​ഗ്ഗി​യു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ നാ​ഗേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​നു​മ​ല​യി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നാ​ബ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ക്ലീ​ൻ ആ​ക്സി​സി​ബി​ൾ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഫോ​ർ പീ​പ്പി​ൾ ഇ​ൻ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി സ്പേ​സ​സ് എ​ന്ന കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് സോ​ഷ്യ​ൽ റെ​സ്പോ​ൺ​സി​ബി​ലി​റ്റി പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക് ബ​ഗ്ഗി കോ​ള​ജി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും, അം​ഗ​പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​റ്റ​റാ​യ പ്രോ​ഫ. ഡോ. ​അ​ല​ൻ തോ​മ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:agriculture universityThiruvananthapuramVellayani
