Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:50 AM IST

    നഗര ഭരണം 'പടിയിറങ്ങി'; അവസാന കോർപറേഷൻ കൗൺസിലിൽ വ്യക്തി ആരോപണങ്ങളിൽ ക്ഷമ പറഞ്ഞും കൈകൊടുത്തും സെൽഫിയെടുത്തും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ

    administration, stepped down, ruling ,opposition,allegations, shook hands, ,selfies,corporation,council meeting, കൗൺസിൽ, കോർപറേഷൻ, തിരുവനന്തപുരം,
    ഞ​ങ്ങ​ളി​റ​ങ്ങു​ന്നു...​തി​രുാ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ​മെ​മ​​േ​ന്‍റാ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്​ ശേ​ഷം മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ പി.​കെ.​രാ​ജു​വും ഹ​സ്​​ത​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല‍യ​ള​വി​ന് പൂ​ർ​ണ​വി​രാ​മി​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. വാ​ഗ്വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന​ത് ഭ​ര​ണ- പ്ര​തി​പ​ക്ഷ മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​റ​ഞ്ഞ ചി​രി​ക​ളും പ​രി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. പോ​ര​ടി​ച്ച​വ​ർ പ​ര​സ്പ​രം കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ചും സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ത്തും വ്യ​ക്തി അ​ധി​ഷി​ഠി​ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ഷ​മ​പ​റ​ഞ്ഞും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം അ​വ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി.

    ഭ​ര​ണ​കാ​ല​യാ​ള​വി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു​പ്പോ​യ ആ​റ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ​യും യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ല്ലൂ​ർ വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി​രു​ന്ന ഓ​മ​ന, മു​ട്ട​ട വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ റി​നോ​യ് ടി.​പി, വെ​ട്ടു​കാ​ട് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സാ​ബു ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ എ​സ്.​എ​സ് ശ​ര​ണ്യ​യും എ​ല്‍.​എ​സ്. ആ​തി​ര​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​റു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​യാ​ണ് കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന് എ​ത്തി​യ​ത്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സേ​വി​ക്കാ​നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​റു​ത്താ​നും ഏ​വ​രും ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് പി.​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ആ​രെ​യും വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും മ​ന​പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് എം.​ആ​ർ.​ഗോ​പ​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​തെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടും മേ​യ​റോ​ടും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച പാ​ള​യം രാ​ജ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ഭാ​സ​മെ​ന്നും ഉ​ണ്ട​യി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ടി​യെ​ന്നും പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മേ​രി പു​ഷ്പ​വും ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഗി​രി​കു​മാ​റും അ​തേ​നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ധ​ർ​മ​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും സ​മ​ര​വും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭം​ഗി​യെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ര്‍ പി.​കെ. രാ​ജു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളെ ചി​ക​ഞ്ഞ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​ടി​കാ​ണി​ച്ച​തോ​ടെ സ്പെ​ഷ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​യി​ല്ല.​തു​ട​ർ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ​ല്ലാം ഒ​രു​മി​ച്ച് ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ത്തും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചു​മാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:administratorsthiruvanthapuramThiruvananthapuram corparation
    News Summary - The city administration has 'stepped down'; ruling and opposition councilors apologized for personal allegations, shook hands, and took selfies in the last corporation council meeting
