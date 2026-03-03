Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    3 March 2026 10:25 AM IST
    Updated On
    3 March 2026 10:25 AM IST

    യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

    യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍
    പ്ര​ദീ​പ്ര്  ​രാജേ​ന്ദ്ര​ന്‍

    പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട: യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം ഭ​ഗ​വ​തി ന​ട സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ദീ​പ് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ (36) മ്യൂ​സി​യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 18കാ​രി ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി യു​വ​തി​യു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍വെ​ച്ചാ​ണ് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:caserapedarrested
    News Summary - Suspect arrested in rape case
