Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 12:19 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 12:19 PM IST

    കന്നി വോട്ടിനു മുമ്പേ ഇ.​വി.​എം ട്രാ​ക്ക് സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് താരങ്ങളായി വിദ്യാർഥികൾ

    കന്നി വോട്ടിനു മുമ്പേ ഇ.​വി.​എം ട്രാ​ക്ക് സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് താരങ്ങളായി വിദ്യാർഥികൾ
    ഇവിഎം ട്രാക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയർ വികസിപ്പിച്ച ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥികളായ ആഷിനും ജെസ്വിനും

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നാ​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ആ​ഷി​നും ജെ​സ്വി​നും.

    ചെ​ന്നൈ എ​സ്.​ആ​ർ.​എം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലെ ബി.​ടെ​ക് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് മൂ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ൻ സി. ​അ​നി​ലും തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജെ​സ്വി​ൻ സ​ൺ​സി​യും. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പു​തു​താ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ.​വി.​എം ട്രാ​ക്ക് സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഇ​വ​രാ​ണ്.

    വോ​ട്ട് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ വി​ന്യാ​സം ത​ത്സ​മ​യം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യി ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും ‘ഇ.​വി.​എം ട്രാ​ക്ക്’ എ​ന്ന സം​വി​ധാ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഏ​റെ പ്രാ​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കും. ഇ.​വി.​എം ഇ​ൻ​വെ​ന്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും വോ​ട്ട് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന വി​വ​രം തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലും അ​ത​ത് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ത​ത്സ​മ​യം ല​ഭ്യ​മാ​കും. സോ​ഫ്റ്റ്​​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

