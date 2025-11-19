Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 12:50 PM IST

    ആ​ത്‌​മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്‌​ത ആ​ന​ന്ദ്‌ കെ. ​ത​മ്പി​യെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌

    ആ​ത്‌​മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്‌​ത ആ​ന​ന്ദ്‌ കെ. ​ത​മ്പി​യെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌
    ബി.ജെ.പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സു​രേ​ഷ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ്‌ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത്‌ ആ​ത്‌​മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്‌​ത ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ന​ന്ദ്‌ കെ. ​ത​മ്പി​യെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌. ആ​ന​ന്ദി​ന്​ ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി ഒ​രു ബ​ന്ധ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. സു​രേ​ഷി​ന്‍റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശാ​സ്ത​മം​ഗ​ലം മ​ണ്ഡ​ല്‍ കാ​ര്യ​വാ​ഹ് അ​ഖി​ല്‍ മ​നോ​ഹ​ർ പ​ര​സ്യ​വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഒ​രാ​ളെ എ​ത്ര​മാ​ത്രം അ​ധഃ​പ​തി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് സു​രേ​ഷ്​ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഫെ​യ്​​സ്​​ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ൽ അ​ഖി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ‘വെ​ള്ളാ​യ​ണി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന താ​ങ്ക​ൾ​ക്ക് തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പ്പു​ര​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ചേ​ട്ട​ന്റെ ന്യൂ​ന​ത​യാ​ണെ​ന്നേ പ​റ​യാ​നു​ള്ളു. അ​തും എ.​ബി.​വി.​പി കു​ടും​ബം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ചേ​ട്ട​ന്റെ കു​ടും​ബം. ചേ​ട്ട​ന് എം.​ജി കോ​ള​ജി​ലെ ജി.​എം മ​ഹേ​ഷി​നെ​യും തീ​രു​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര​നെ​യും അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​ന​ന്ദി​നെ​യും അ​റി​യും.

    അ​തു​മ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സു​രേ​ഷേ​ട്ട​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴു​ള്ള ഡ​യ​റി കൈ​യി​ലു​ണ്ട​ങ്കി​ൽ ഒ​ന്ന് മ​റി​ച്ചു​നോ​ക്ക​ണം. അ​തി​ൽ തൃ​ക്ക​ണ്ണാ​പു​രം വാ​ർ​ഡി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​കും. ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ കാ​ണും ആ​ന​ന്ദി​ന്റെ പേ​ര്.

    മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നി​ങ്ങ​ള്‍ ടെ​ക്‌​നി​ക്കാ​ലി​റ്റി വെ​ച്ച് ഉ​ത്ത​രം​കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ മു​റി​വേ​റ്റ​ത് മെ​മ്പ​ര്‍ഷി​പ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത, ഇ​പ്പോ​ഴും ഈ ​ദേ​ശീ​യ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന, വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ന്‍ നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു ഓ​പ്‌​ഷ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളു​ടെ, പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ, ദേ​ശീ​യ​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ലും ഒ​രു ദ​യാ​ദാ​ക്ഷ​ണ്യ​വും കൂ​ടാ​തെ ഒ​റ്റ വാ​ക്കി​ല്‍ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു​ക​ള​ഞ്ഞ​ല്ലോ ആ​ന​ന്ദ് ആ​രു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ - അ​ഖി​ൽ ഫെ​യ്​​സ്​ ബു​ക്ക്​ കു​റി​പ്പി​ൽ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ.​ബി.​സി മോ​ർ​ച്ച ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ബി​ന്ദു വ​ലി​യ​ശാ​ല​യും ഫേ​ബ്സു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. മൂ​ന്നും നാ​ലും വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തെ മാ​റി​നി​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സീ​റ്റ് കൊ​ടു​ക്കാം. ഒ​രേ വാ​ർ​ഡി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ത​വ​ണ നി​ന്ന് തോ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് അ​തേ വാ​ർ​ഡി​ൽ വീ​ണ്ടും കൊ​ടു​ക്കാം. ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​രെ വാ​ർ​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​നു​വാ​ദം ഇ​ല്ലാ​തെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാം. ജാ​തി​യും മ​ത​വും വ​ർ​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും സ​മ​യ​വും സ​മ്പ​ത്തും നോ​ക്കാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്താ​ണ് എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി​ന്ദു​വി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ്. ബി​ന്ദു ഈ ​പോ​സ്റ്റ് പി​ന്നീ​ട്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു.

    TAGS:local bodySuisideRSSBJP
    News Summary - RSS criticizes BJP leadership for rejecting suicide of Anand K. Thampi
