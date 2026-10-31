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Madhyamam
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    പൊലീസുകാരന്‍റെ പരാക്രമം; കാറിലെത്തിയ കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചു

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    പൊലീസുകാരന്‍റെ പരാക്രമം; കാറിലെത്തിയ കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ചു
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    കോ​വ​ളം: വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത് പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ പ​രാ​ക്ര​മം, കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ കു​ടും​ബ​ത്തെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും വ​ള​രെ ശ്ര​മ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ്ര​തി​യെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും പ്ര​തി വെ​ല്ലു​വി​ളി തു​ട​ർ​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ത​ന്‍റെ ആ​ളാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷ​വും മ​റ്റ് പ​രാ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ​ത​ത്രേ. ബൈ​പ്പാ​സ്​ സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡി​ൽ മു​ക്കോ​ല ത​ല​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.15 ഓ​ടെ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മു​ക്കോ​ല അ​ഥി​തി​യി​ൽ ശ​ന്ത​നു (36) നാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ഇ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ സ്വാ​തി​യും അ​ഞ്ചു വ​യ​സു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളും കു​ഞ്ഞ​മ്മ​യാ​യ രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി​യും ഒ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​റി​ന്‍റെ വ​ശ​ത്ത് പ്ര​തി​യാ​യ മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്മെ​ന്‍റി​ലെ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നാ​യ ടി​ജു (30) ബൈ​ക്ക് കൊ​ണ്ട് ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ർ വ​ഴി​യി​ൽ നി​ന്നു​പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ർ സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​ന്നാ​ലെ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഡ്രൈ​വ​ർ സീ​റ്റി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ശ​ന്ത​നു​വി​നെ പ്ര​തി ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ച് വീ​ഴ്ത്തി​യ ശേ​ഷം മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വം ക​ണ്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഓ​ടി കൂ​ടി പ്ര​തി​യെ ത​ട​ഞ്ഞു​വ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി മ​ൽ​പ്പി​ട​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. വി​ഴി​ഞ്ഞം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Police Officer's Misconduct: Family Attacked Inside Car
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