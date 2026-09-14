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    ‎പൊലീസിനെ അക്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

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    പൊലീസ് വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ഗ്ലാസുകൾ പ്രതി അടിച്ചുതകർത്തു
    ‎പൊലീസിനെ അക്രമിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
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    സഞ്ചു


    ‎നെടുമങ്ങാട്: അടിപിടി നടക്കുന്നതായി കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ അരുവിക്കര പൊലീസിന് നേരെ അക്രമം. സംഭവത്തിൽ ഹരിജൻ കോളനി വട്ടക്കുളം ബ്ലോക്ക് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ സഞ്ചുവിനെ (ചന്ദു - 34) പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടി.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‎രാത്രി 9.30ഓടെയാണ് സംഭവം. അടിപിടി സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അരുവിക്കര പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതിനിടെ അക്രമാസക്തനായ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചു. ‎പൊലീസ് വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ഗ്ലാസുകൾ പ്രതി അടിച്ചുതകർത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്.ഐ. ജ്യോതി ജി.യെ പിടിച്ചുതള്ളുകയും മർദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ‎‎തുടർന്ന് പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച ശേഷവും ഇയാൾ അക്രമാസക്തനായെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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    News Summary - Police Attacked During Fight Call in Nedumangad
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