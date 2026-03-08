Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightThiruvananthapuram Citychevron_rightപ്രയോജനപ്പെടാതെ...
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 8 March 2026 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 12:06 PM IST

    പ്രയോജനപ്പെടാതെ കിഴക്കന്‍മല കുടിവെള്ള പദ്ധതി; പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രയോജനപ്പെടാതെ കിഴക്കന്‍മല കുടിവെള്ള പദ്ധതി; പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷം
    cancel
    camera_alt

    കിഴക്കന്‍മല കുടിവെള്ള ട്രീറ്റ്‌മെന്റ പ്ലാൻ്റ്

    വെള്ളറട: ആര്യങ്കോട്-പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്തുകള്‍ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയില്‍നിന്ന് 60 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ആര്യങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കന്‍ മേലയില്‍ നിർമിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല.

    പദ്ധതി 20026 ജനുവരി 27ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പമ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ പൈപ്പ് ലൈനുകളില്‍ നിരവധി പൊട്ടലുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പൈപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം. കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തത് കാരണം അടച്ചിടേണ്ടതായി വരുന്നു. അടിയന്തരമായി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ എം.എല്‍.എ തയാറായില്ലെങ്കില്‍ ശക്തമായ സമരപരിപാടികള്‍ക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്ന് കര്‍ഷക കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാരായമുട്ടം എം.എസ്. അനില്‍ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:projectthiruvanthapuramdrinkingwater
    News Summary - kizhakkan Mala drinking water project goes unused; drinking water shortage in the area
    Similar News
    Next Story
    X