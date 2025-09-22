Begin typing your search above and press return to search.
    3.636 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി കര്‍ണാടക സ്വദേശി പിടിയില്‍

    ക​ഞ്ചാ​വ്​ 3.63 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യി​ല്‍ നി​ന്ന്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ്

    വ​ലി​യ​തു​റ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ 3.636 കി​ലോ ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ല്‍. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബെ​ല്ലാ​രി സ്വ​ദേ​ശി സു​മ​ന്‍ ജ​ട്ട​റി​നെ (27) ആ​ണ് എ​യ​ര്‍ ക​സ്റ്റം​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ചെ 1.15 ഓ​ടെ മ​ലേ​ഷ്യ​ന്‍ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സി​ന്റെ വി​മാ​ന​ത്തി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു സു​മ​ന്‍. ല​ഗേ​ജി​ല്‍ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഞ്ചാ​വ്. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ഞ്ചാ​വി​ന് 3.63 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​മാ​സം 15 ന് ​ബെം​ഗ​ളൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ള്‍ ബാ​ങ്കോ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ​തെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ല്ലാ​രി​യി​ല്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ളാ​ണ് സു​മ​ന്‍. ഇ​യാ​ള്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ഉ​ട​ന്‍ ക​സ്റ്റം​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​യാ​ളു​ടെ ല​ഗേ​ജ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ബാ​ഗി​ല്‍ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​സ്റ്റം​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ വി​ശ​ദ​മാ​യ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നു ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കൊ​ച്ചി ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക​സ്റ്റം​സ് പ്രി​വ​ന്റീ​വ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

