Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 3 March 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 10:03 AM IST

    മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഇടപെടൽ; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫിസ് പൊളിക്കും

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്
    മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഇടപെടൽ; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫിസ് പൊളിക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​മ്പാ​നൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ഴ്സ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന്റെ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ണി​ത സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫി​സ് പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗം നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    മാ​ർ​ച്ച്​ 11ന് ​മു​മ്പ് പൊ​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ക​വ​ടി​യാ​ർ ഹ​രി​കു​മാ​റാ​ണ് ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്, വി​ഴി​ഞ്ഞം, പൂ​വാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ​ർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് താ​ൽ​കാ​ലി​ക ഓ​ഫി​സ് പ​ണി​ത​ത്.

    ത​മ്പാ​നൂ​രി​ൽ ബ​സ് ടെ‍ർ​മി​ന​ലി​ന്റെ പ​ണി​ന​ട​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഷെ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു.​ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പ​ഴ​യ​ത് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​തെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങാ​തെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ മ​റ്റൊ​രെ​ണ്ണം പ​ണി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രാ​തി ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ​പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ൻ​കൂ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. 15ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:Human Rights CommissionKSRTCStation Master Office
