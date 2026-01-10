വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് അഞ്ച് പവനും ഒരുലക്ഷം രൂപയും കവര്ന്നുtext_fields
കാട്ടാക്കട: വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 5 പവനും ഒരുലക്ഷം രൂപയും കവര്ന്നു. ഊരൂട്ടമ്പലം ഗോവിന്ദമംഗലം പെരുമന കട്ടറകുഴിയിൽ പ്രതാപ ചന്ദ്രന്റെ വീട് കുത്തിത്തുറന്നാണ് സ്വർണവും ഒരുലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയും കവര്ന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിനും രാത്രി 9 നും ഇടെയാണ് മോഷണം നടന്നത്.
വീട്ടുകാർ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു കവര്ച്ച. വീടിന്റെ പിൻവാതിൽ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിത്തുറന്നാണ് മോഷ്ടാക്കൾ വീട്ടില് കയറിയത്. കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരുലക്ഷം രൂപയും 5 പവന് സ്വർണാഭരണങ്ങളുമാണ് കൊണ്ടുപോയത്.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറനല്ലൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് മാറനല്ലൂർ, കാട്ടാക്കട ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി മോഷണങ്ങളാണ് നടന്നത്. മാറനല്ലൂരിൽ മോഷണപരമ്പരകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നാളിതുവരെയും കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
