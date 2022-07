cancel camera_alt ബാ​ല​രാ​മ​പു​ര​ത്ത് പൊ​ലീ​സ്​ ഒ​ട്ടി​ച്ച പെ​റ്റി സ്റ്റി​ക്ക​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ബാലരാമപുരം: നോപാർക്കിങ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാത്ത സ്ഥലത്തും പൊലീസ് വക പെറ്റി. ബാലരാമപുരം പൊലീസാണ് ഇത്തരത്തിൽ റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ പെറ്റി നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുന്നത്.

പാർക്കിങ് നിരോധിതമേഖല തിരിച്ചറിയാൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച ശേഷം പിഴ ചുമത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം റോഡിൽ പിഴ ഈടാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുനരാരംഭിച്ചത്. Show Full Article

News Summary -

Even where there is no parking board Fined by the police