Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightThiruvananthapuram Citychevron_rightചിതയൊരുക്കി വയോധികയുടെ...
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    date_range 3 March 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 10:20 AM IST

    ചിതയൊരുക്കി വയോധികയുടെ ആത്മഹത്യശ്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    ചിതയൊരുക്കി വയോധികയുടെ ആത്മഹത്യശ്രമം
    cancel

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര: സ്വ​യം ചി​ത​യൊ​രു​ക്കി വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ ശ്ര​മം. നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര വ്ലാ​ങ്ങാ​മു​റി സ്വ​ദേ​ശി ന​ളി​ന​കു​മാ​രി (67) ആ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച​ത്.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പൊ​ള​ള​ലേ​റ്റ ഇ​വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. വീ​ടി​ന് പി​ന്‍വ​ശ​ത്താ​ണ് ചി​ത​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ന​ളി​ന​കു​മാ​രി​യു​ടെ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് മാ​ന​സി​ക പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ല്‍ ചി​ത​യൊ​രു​ക്കി തീ​കൊ​ളു​ത്തി​യ ഇ​വ​ര്‍ അ​തി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം. തീ​യാ​ളു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യ അ​യ​ല്‍വാ​സി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireSuicideWomans
    News Summary - Elderly woman attempts suicide by setting herself on fire
    Similar News
    Next Story
    X