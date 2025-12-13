Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    13 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:40 AM IST

    വോട്ടെണ്ണൽ 16 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ; ലീഡ്​ നില തത്സമയം അറിയാം; ഓ​രോ ബൂ​ത്തും എ​ണ്ണി തീ​രു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ വോ​ട്ടു​നി​ല ‘trend’ ൽ ​അ​പ്​​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യും

    Counting ,votes ,centers; Lead status, real time,Voter,booth ,uploaded. വോട്ടെണ്ണൽ, ലീഡ് നില, ബൂത്ത് ,തിരുവനന്തപുരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ 16 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഓ​രോ ബൂ​ത്തും എ​ണ്ണി തീ​രു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ വോ​ട്ടു​നി​ല ‘trend’ ൽ ​അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യും. ലീ​ഡ് നി​ല​യും ഫ​ല​വും ത​ത്സ​മ​യം അ​റി​യാം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മാ​ർ ഇ​വാ​നി​യോ​സ് കോ​ള​ജാ​ണ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്രം. സ​ർ​വോ​ദ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ന്റെ​യും ലി​റ്റി​ൽ ഫ്ള​വ​ർ ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ​യും മ​ധ്യ​ഭാ​​ഗ​ത്തു​ള്ള ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​ർ ഹാ​ളി​ന്റെ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 26 വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​യും 27 മു​ത​ൽ 51 വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​യും വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ണ്ണു​ന്ന​ത്. 52 മു​ത​ൽ 76 വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ത് മാ​ർ​തി​യോ​ഫി​ലി​ക്സ് ട്രെ​യ്നി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ലെ ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ലെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ കോ​ർ​ട്ടി​ലും 77 മു​ത​ൽ 101 വ​രെ​യു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ർ​വ്വോ​ദ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ബേ​സ്മെ​ന്റ് ഫ്ലോ​ർ യാ​ർ​ഡ് ബ​സ്​ ​ഗ്യാ​രേ​ജി​ലു​മാ​ണ് എ​ണ്ണു​ക.

    നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര മു​നി​സി​പ്പി​ലി​റ്റി​യി​ൽ ​ഗ​വ.​ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ബി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് മ​ഞ്ച, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ന​​ഗ​ര​സ​ഭ കാ​ര്യാ​ല​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണു​ന്ന​ത്. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ന​​ഗ​ര​സ​ഭ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശം, ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ന​​ഗ​ര​സ​ഭ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം നി​ല​യി​ലെ മീ​റ്റി​ങ്​ ഹാ​ൾ, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ നി​ല​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന് ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ​ർ​ക്ക​ല ന​​ഗ​ര​സ​ഭ കാ​ര്യാ​ല​യ​മാ​ണ് വ​ർ​ക്ക​ല മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്രം.

    ബ്ലോ​ക്ക് - ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്​- പാ​റ​ശ്ശാ​ല: ഗ​വ.​ഗേ​ൾ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പാ​റ​ശ്ശാ​ല, പെ​രു​ങ്ക​ട​വി​ള: ഗ​വ. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മാ​രാ​യ​മു​ട്ടം, അ​തി​യ​ന്നൂ​ർ: ന്യൂ ​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ നെ​ല്ലി​മൂ​ട്, നേ​മം: ഗ​വ. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ്, പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട്: സെ​ന്‍റ്​ സേ​വി​യേ​ഴ്സ് കോ​ള​ജ് തു​മ്പ, വെ​ള്ള​നാ​ട്- ജി.​കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ സ്മാ​ര​ക വൊ​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വെ​ള്ള​നാ​ട്, നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: ഗ​വ.​ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്, വാ​മ​ന​പു​രം: ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പി​ര​പ്പ​ൻ​കോ​ട്, കി​ളി​മാ​നൂ​ർ: ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കി​ളി​മാ​നൂ​ർ, ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: ഗ​വ. ബോ​യ്സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, വ​ർ​ക്ക​ല: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ കോ​ളേ​ജ് ശി​വ​ഗി​രി.

    വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. കൗ​ണ്ടി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ, കൗ​ണ്ടി​ങ്​ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ള​ത്.

