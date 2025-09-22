Begin typing your search above and press return to search.
    Thiruvananthapuram City
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    22 Sept 2025 3:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 3:18 PM IST

    കൗൺസിലറുടെ ആത്‌മഹത്യ: പരസ്‌പരം പഴിചാരി സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും

    സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും പ​ഴി​ചാ​രി ര​ക്ഷ​പെ​ടാ​നാ​ണ്‌ ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം
    കൗൺസിലറുടെ ആത്‌മഹത്യ: പരസ്‌പരം പഴിചാരി സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കെ. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ (തി​രു​മ​ല അ​നി​ൽ) ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ വി​വാ​ദം ക​ന​ക്കു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എം ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്‌ ബി.​ജെ.​പി. പൊ​ലീ​സി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സി.​പി.​എം അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വാ​ദം. ബി.​ജെ.​പി സി​റ്റി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ക​ര​മ​ന ജ​യ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച രാ​ത്രി​ത​ന്നെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത്‌ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. സി.​പി.​എം മു​ട്ട​ത്ത​റ വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​നി​ലി​നെ കു​രു​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കി. പ​ണം ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച എ​ത്തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും ക​ര​മ​ന ജ​യ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച രാ​വി​ലെ​യും ബി.​ജെ.​പി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    കൗ​ൺ​സി​ല​റു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്‌ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും പ​ഴി​ചാ​രി ര​ക്ഷ​പെ​ടാ​നാ​ണ്‌ ബി.​ജെ.​പി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. വി. ​ജോ​യ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വ​സ്‌​തു​ത​ക​ൾ​ക്ക്‌ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്‌. തി​രു​മ​ല അ​നി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന്‌ നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​ലി​യ തു​ക വാ​യ്‌​പ​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. തി​രു​മ​ല​യി​ലെ ഒ​രു നേ​താ​വ്‌ 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നും അ​ഡ്വ. വി. ​ജോ​യ്‌ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്പാ​നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്​ നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ്​ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന്റെ ബ​ന്ധു ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​ല്‍ അ​നി​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ വ​ലി​യ​ശാ​ല സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും ശേ​ഷം ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും അ​നി​ലി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ത​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ടി സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്‌ ആ​ത്‌​മ​ഹ​ത്യാ​കു​റി​പ്പി​ൽ തി​രു​മ​ല അ​നി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ഫാം ​ടൂ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ. ആ​റു​കോ​ടി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കു​ള്ള​ത്. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ താ​ൻ ത​നി​ച്ചാ​യെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​കു​റി​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‌ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ അ​നി​ലി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​യി. ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ക​മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​പ്‌​റ്റം​ബ​ർ 22ന്‌ ​ത​മ്പാ​നൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

