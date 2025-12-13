Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    date_range 13 Dec 2025 9:07 AM IST
    date_range 13 Dec 2025 9:07 AM IST

    സിനിമ വസന്തത്തിൽ തലസ്ഥാനം; 16 തിയേറ്ററുകളിലായി 82 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 206 ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കാണികൾക്ക് വിരുന്നാകും

    തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം നി​ശാ​ഗ​ന്ധി​യി​ൽ കേ​​ര​​ള രാ​​ജ്യാ​​ന്ത​​ര ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​മേ​​ള​ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു . പ​​ല​​സ്‌​​തീ​​ൻ അം​​ബാ​​സി​​ഡ​​ർ അ​​ബ്ദു​​ല്ല എം. ​​അ​​ബു ഷാ​​വേ​​ഷ്, കു​​ക്കു പ​​ര​​മേ​​ശ്വ​​ര​​ൻ, ചി​​ലി സം​​വി​​ധാ​​യ​​ക​​ൻ പാ​​ബ്ലോ ലാ​​റോ, ക​​നേ​​ഡി​​യ​​ൻ ച​​ല​​ച്ചി​​ത്ര​​കാ​​രി കെ​​ല്ലി ഫൈ​​ഫ് മാ​​ർ​​ഷ​​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​തി​ഞ്ഞ താ​ള​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി തി​ര​ക്കി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ച്ച് കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ള​യ്ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ദ്യ ദി​നം ത​ന്നെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ തി​ര​ക്ക്. കൈ​ര​ളി, ശ്രീ, ​നീ​ള എ​ന്നീ മൂ​ന്നു തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ലാ​ണു ഷോ ​ന​ട​ന്ന​ത്.​ച​ല​ച്ചി​ത്ര​പ്രേ​മി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രു​ന്ന ‘ദ് ​ബ്ലൂ ട്രെ​യ്ൽ’ എ​ന്ന ചി​ത്രം കാ​ണാ​നാ​യി​രു​ന്നു തി​ര​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ. ‘ദ് ​സ​ൺ റെ​സ​സ് ഓ​ൺ അ​സ് ഓ​ൾ’, ‘ദ് ​വെ​ർ​ജി​ൻ ഓ​ഫ് ദ് ​ക്വാ​റി ലേ​ക് 7 എ​ന്നീ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി. ചൈ​ന​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ‘ദ് ​സ​ൺ റൈ​സ​സ് ഓ​ൺ അ​സ് ഓ​ൾ’ ചി​ത്രം കാ​ണാ​ൻ കൈ​ര​ളി​യു​ടെ ത​റ​യി​ലും ഒ​ട്ടേ​റെ​പ്പേ​ർ നി​ര​ന്നു.

    തു​ർ​ക്കി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ർ​ക്കാ​ൻ യാ​സു​ജി​യു​ടെ ഉ​ദ്വേ​ഗം നി​റ​ഞ്ഞ സ​ർ​വൈ​വ​ൽ ഡ്രാ​മ ഫ്രാ​ഗ്മെൻറ്‌​സ് ഫ്രം ​ദി ഈ​സ്റ്റി​ന് മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​നം മി​ക​ച്ച പ്രേ​ക്ഷ​ക പ്ര​തി​ക​ര​ണം നേ​ടി. ശ്രീ ​തി​യ​റ്റ​റി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.15 നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    2,700 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ടു​ത്ത ശൈ​ത്യ​വും ചെ​ന്നാ​യ​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ഭൂ​മി​യു​മാ​യ തു​ർ​ക്കി​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ഈ 131 ​മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള സി​നി​മ മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സി​ന്റെ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പി​ന്റെ പ​ച്ച​യാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് ക​യ്യ​ടി നേ​ടി. യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​വി​ശാ​ല​ത​യും യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​ബോ​ധ​വും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സം​ഭ​വ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് പ​ടം ക​ണ്ടി​റ​ങ്ങി​യ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ ഉ​ള​വാ​യ​ത്. ഫീ​മെ​യി​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഫ്ര​ഞ്ച് ചി​ത്രം ‘നി​നോ’ ആ​ദ്യ ദി​നം പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യം ക​വ​ർ​ന്നു.

    സം​വി​ധാ​യി​ക പോ​ളി​ൻ ലോ​ക്വി​ൻ്റെ വൈ​കാ​രി​ക​വും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ചി​ത്രം മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്.​തി​യ​ഡോ​ർ പെ​ല്ലെ​റി​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു യു​വാ​വി​ന്‍റെ മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ തീ​വ്ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ട്ട് ദി​വ​സം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ 16 തി​യേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 206 ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ന്നാ​കും. 26 വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സി​നി​മ​ക​ൾ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:film festivalThiruvananthapuramIFFK film
    News Summary - Cinema in the capital in spring; 206 films from 82 countries will be screened in 16 theaters
