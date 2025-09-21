Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thiruvananthapuram City
    Thiruvananthapuram City
    Posted On
    21 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 7:45 AM IST

    പാർട്ടിക്കായി ജീവിച്ചു; ദുരൂഹമായി ആത്​മഹത്യ

    counciler
    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കെ.​അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​ഹ​ത്യ വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ്​ ​തി​രു​മ​ല വാ​ർ​ഡ്​ ക​മ്മ​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ ത​ടി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ ജ​നം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്‌.​എ​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി ജീ​വി​തം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച തി​രു​മ​ല അ​നി​ൽ ഒ​ടു​വി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​തും പാ​ർ​ട്ടി അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത്‌. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നി​ൽ നി​ന്ന്‌ പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന്‌ ര​ണ്ട്‌ ത​വ​ണ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി. ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്‌ മ​ര​ണം.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​നി​ല്‍. സൗ​മ്യ​നും ജ​ന​കീ​യ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ വ​ലി​യ​ശാ​ല​യി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ഫാം ​ടൂ​ര്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കു​റി​പ്പി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ത്‌ മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ സൃ​ഷ്‌​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്‌.

    പാ​ർ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക്‌ ലോ​ൺ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ച​ട​വു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​വു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ പ​ണം തി​രി​കെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. പ​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. പൊ​ലീ​സ്‌ കേ​സു​മാ​യി. ര​ണ്ട്‌ ദി​വ​സം മു​ന്‍പ്‌ തി​രു​മ​ല അ​നി​ല്‍ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്‌ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നെ ക​ണ്ട്‌ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. താ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ലി​യ​ശാ​ല​യി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ഫാം ​ടൂ​ര്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ആ​റ് കോ​ടി​യോ​ളം ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സൊ​സൈ​റ്റി ആ​റു കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ വാ​യ്പ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് 11കോ​ടി​യു​ടെ ആ​സ്തി​യു​ണ്ട്. അ​ത് പി​രി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത്. സ​ഹാ​യി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​നി​ൽ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ ആ​രോ​ടും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്‌ മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ലോ​ൺ എ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ​ല​രും തി​രി​ച്ച​ട​യ്ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്‌ കൗ​ൺ​സി​ല​റും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​വി. രാ​ജേ​ഷ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ർ​ട്ടി അ​നി​ലി​നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്‌ ബി.​ജെ.​പി സി​റ്റി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ക​ര​മ​ന ജ​യ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.


    ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണം –വി. ​ജോ​യ്‌

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തി​രു​മ​ല വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ കെ.​അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്‌ ജി​ല്ല ഫാം ​ടൂ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല-​സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ളെ സി.​പി.​എം പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്‌ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. വി. ​ജോ​യ്‌ എം.​എ​ൽ.​എ . ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ആ​രാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു വ​രേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ര​ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ കൈ​യേ​റ്റം ചെ​യ്‌​ത​ത് അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പ​ല​തും മ​റ​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ട്ട​തെ​ന്നും വി. ​ജോ​യ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.


    മൂന്നുമാസമായി മനോവിഷമത്തിൽ; മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പും ആശയവിനിമയം

    നേ​മം: മൂ​ന്നു​മാ​സ​മാ​യി ക​ടു​ത്ത മ​നോ​വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​മ​ല അ​നി​ൽ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.30നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പൂ​ജ​പ്പു​ര​യി​ലെ ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​പ്പോ​ഴും സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് ആ​രും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​ണ്ടി​ല്ല.

    ഓ​ഫീ​സ് സ്റ്റാ​ഫ് 10 മ​ണി​യോ​ടെ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫാ​നി​ല്‍ തൂ​ങ്ങി​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ ഫാം ​ടൂ​ര്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം സൊ​സൈ​റ്റി കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റു കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ല്‍ ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ ഫി​ക്‌​സ​ഡ് ഡ​പ്പോ​സി​റ്റാ​യി നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണു സൂ​ച​ന. 14 കോ​ടി​യി​ല്‍പ്പ​രം രൂ​പ​യാ​ണ് പി​രി​ഞ്ഞു​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    നി​ക്ഷേ​പം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ കൗ​ണ്‍സി​ല​റു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വ​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​രി​ഞ്ഞു​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തു​ക തി​രി​കെ​ക്കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ള്‍ ഫ​ലം​കാ​ണാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​നി​ൽ നി​രാ​ശ​യി​ലാ​യ​തെ​ന്ന്​ സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്നെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച വ​ലി​യ തു​ക​ക​ള്‍ തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഓ​ഫീ​സ് റൂ​മി​ന് പു​റ​ത്ത് കാ​ണാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ലി​രു​ന്നാ​യി​രി​ക്കാം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ക്കു​റി​പ്പ് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി പൂ​ജ​പ്പു​ര സി.​ഐ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം പാ​ര്‍ട്ടി സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നോ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രാ​മ​ര്‍ശ​ങ്ങ​ളോ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ക്കു​റി​പ്പി​ല്‍ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പൂ​ജ​പ്പു​ര പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

