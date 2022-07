തെരുവുനായുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഏഴുവയസ്സുകാരിക്കും വയോധികനും പരിക്ക്

cancel camera_alt തെ​രു​വ​ു​നാ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട് ത​ട​ത്ത​രി​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​സ്‌​ന​മോ​ളു​ടെ കൈ​യി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ല​യി​ല്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാങ്ങോട്: തെരുവുനായുടെ ആക്രമണത്തില്‍ ഏഴു വയസ്സുകാരിക്കും വയോധികനും പരിക്ക്. കൊച്ചാലുംമൂട് തടത്തരികത്ത് വീട്ടില്‍ ഷീബയുടെ മകള്‍ അസ്‌നമോള്‍, കൊച്ചാലുംമൂട് ചരുവിള പുത്തന്‍ വീട്ടില്‍ അബ്ദുല്‍ ഖരിം (65) എന്നിവര്‍ക്കാണ് കടിയേറ്റത്.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1.30ന് ആണ് അബ്ദുല്‍ ഖരിമിന് നേരെ നായുടെ ആക്രമണമുണ്ടാവുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പിന്നാലെ എത്തിയ തെരുവു നായ് കടിച്ച ശേഷം ഓടി മറയുകയായിരുന്നു. അസ്‌ന മോള്‍ക്ക് ഉച്ചക്ക് രണ്ടരക്കും കടിയേറ്റു. വീട്ടിനു മുന്നില്‍ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളുമായെത്തിയ ഓട്ടോ പിക്-അപ്പില്‍നിന്നും സാധങ്ങള്‍ വാങ്ങി റോഡില്‍നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ പാഞ്ഞെത്തിയ നായ് കുട്ടിയെ കടിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു പേരെയും കടിച്ചത് ഒരേ നായ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇരുവരെയും കടയ്ക്കല്‍ താലൂക്കാശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകള്‍ നൽകിയ ശേഷം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

A seven-year-old girl and an elderly woman were injured in the attack by a street dog