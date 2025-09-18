Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Sept 2025 3:12 PM IST
    18 Sept 2025 3:12 PM IST

    ബാലികക്ക്​ പീഢനം; യുവാവും പെൺ സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

    ബാലികക്ക്​ പീഢനം; യുവാവും പെൺ സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ
    ഷി​ർ​ഷാ​ദ് , സീ​ത 

    Listen to this Article

    ശ്രീ​കാ​ര്യം: ആ​റു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ യു​വാ​വും ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്ത യു​വ​തി​യും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷി​ർ​ഷാ​ദ് (29), സീ​ത (48) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ ശ്രീ​കാ​ര്യം പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റി​ലെ ബാ​ലി​ക​യെ ആ​ണ് ഷി​ർ​ഷാ​ദ് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച​ത്.

    അ​പ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​യാ​യ സീ​ത​യു​ടെ സു​ഹൃ​ത്താ​ണ് ഷി​ർ​ഷാ​ദ്. അ​ടു​ത്ത താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി ക​ളി​ക്കാ​നാ​യി ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഷി​ർ​ഷാ​ദ് സ്നേ​ഹം ന​ടി​ച്ച് കു​ട്ടി​യെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ശ്രീ​കാ​ര്യം പോ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ ഇ​രു​വ​രെ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ശ്രീ​കാ​ര്യം പോ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

