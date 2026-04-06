Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Poonthura
    Poonthura
    Posted On
    date_range 6 April 2026 3:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 3:09 PM IST

    കടം വാങ്ങിയ പണം മടക്കിനല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുവരുത്തി മര്‍ദനം; മൂന്നുപേര്‍ പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    പൂ​ന്തു​റ: ക​ടം വാ​ങ്ങി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് യു​വാ​വി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി മ​ര്‍ദി​ച്ച് സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വും ക​വ​ര്‍ന്ന കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ പൂ​ന്തു​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ബീ​മാ​പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ര്‍ഷാ​ദ്, മൂ​സ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പൂ​ന്തു​റ കോ​ള​നി സ്വ​ദേ​ശി ഫൈ​സ​ലി​നാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഫി​റോ​സ് ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 14നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ഫി​റോ​സ് ഫൈ​സ​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​ടം വാ​ങ്ങി​യ​ത്രെ. ഇ​തി​ല്‍ ബാ​ക്കി ന​ല്‍കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 50,000 രൂ​പ ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഫൈ​സ​ലി​നെ പൂ​ന്തു​റ കീ​ഴേ​ക്ക​ട​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഫൈ​സ​ലി​നെ പ്ര​തി​ക​ള്‍ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് ഷ​ര്‍ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​കാ​ലു​ക​ള്‍ കെ​ട്ടി​യി​ട്ട ശേ​ഷം മ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​യും ക​ല്ലും മ​ട​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ര്‍ദി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ ഇ​രു​കാ​ലു​ക​ളി​ലെ​യും എ​ല്ലു​ക​ള്‍ക്ക് പൊ​ട്ട​ല്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 12,000 രൂ​പ, ഒ​ന്ന​ര പ​വ​ന്റെ മാ​ല, എ.​ടി.​എം കാ​ര്‍ഡ് എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു.

    പൂ​ന്തു​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: poonthura, trivandrum, Arrest, Crime, News
    News Summary - Three arrested for allegedly calling a man to return borrowed money and beating him
