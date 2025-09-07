Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Poonthura
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:56 AM IST

    പൂന്തുറയില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഏറ്റുമുട്ടി; ഒരാള്‍ക്ക് വെട്ടേറ്റു

    ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍
    പൂന്തുറയില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഏറ്റുമുട്ടി; ഒരാള്‍ക്ക് വെട്ടേറ്റു
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ലൂ​ക്കോ​സ്, സ​ജീ​വ്

    പൂ​ന്തു​റ: പൂ​ന്തു​റ ചേ​രി​യാ​മു​ട്ടം ക​ട​പ്പു​റ​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലെ ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നു​ണ്ടാ​യ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് ത​ല​ക്ക്​ വെ​ട്ടേ​റ്റു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൂ​ന്തു​റ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പൂ​ന്തു​റ ചേ​രി​യാ​മു​ട്ടം ടി.​സി -69 / 1163 ല്‍ ​ലൂ​ക്കോ​സ് (32), പൂ​ന്തു​റ ഐ.​ഡി.​പി കോ​ള​നി ജോ​ണ്‍പോ​ള്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ് ന​ഗ​ര്‍ ടി.​സി -47ല്‍ ​സ​ജീ​വ് (32) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 9.45 ഓ​ടെ ചേ​രി​യാ​മു​ട്ട​ത്തി​നു സ​മീ​പം നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പൂ​ന്തു​റ ആ​റ്റി​ന്‍പു​റം ടി.​സി -47 /1076ല്‍ ​സെ​ല്‍വ​നു​മാ​യി പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ​ജീ​വും ലൂ​ക്കോ​സും വാ​ക്കേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ഇ​രു​വ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് സെ​ല്‍വ​നെ വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ല​ക്ക്​ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ സെ​ല്‍വ​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ട​ലി​ല്‍ വ​ള്ളം ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ത​ര്‍ക്ക​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. സെ​ല്‍വ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പൂ​ന്തു​റ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സ​ജീ​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സു​നി​ല്‍, സു​ധീ​ര്‍, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, എ.​എ​സ്.​ഐ ല​ജ​ന്‍, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സ​ജി എ​ന്ന​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ട്ട പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

