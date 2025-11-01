Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightPerumathurachevron_rightമാധ്യമം ഹെൽത്ത്...
    Perumathura
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 3:19 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 3:19 PM IST

    മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് അൽഫജർ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ കൈത്താങ്ങ്

    text_fields
    bookmark_border
    മാധ്യമം ഹെൽത്ത് കെയറിലേക്ക് അൽഫജർ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ കൈത്താങ്ങ്
    cancel
    camera_alt

    മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചെ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ. ​സ​ജീ​ന ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ വി.​എ​സ് സ​ലി​മി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു. പ​ര​സ്യ വി​ഭാ​ഗം മാ​നേ​ജ​ർ സാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, കെ.​ജി ഹെ​ഡ് ഗം​ഗ ശ്രീ​കാ​ന്ത്, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​ത്തി​മ ഷാ​ക്കി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    പെ​രു​മാ​തു​റ:മാ​ര​ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പെ​രു​മാ​തു​റ അ​ൽ​ഫ​ജ​ർ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്. മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച എ​ൺ​പ​ത്തി അ​യ്യാ​യി​രം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ. ​സ​ജീ​ന മാ​ധ്യ​മം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ ട്ര​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലിം വി. ​എ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ജി ഹെ​ഡ് ഗം​ഗ ശ്രീ​കാ​ന്ത്, പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഫാ​ത്തി​മ ഷാ​ക്കി​ർ, മാ​ധ്യ​മം പ​ര​സ്യ വി​ഭാ​ഗം മാ​നേ​ജ​ർ സാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​റി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക ക​ള​ക്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​യ സാ​റ മ​റി​യം, ഫി​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​ലി​യ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മെ​മെ​ന്റോ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ജീ​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് എ. ​നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Madhyamam Healthcaremadhyamam dailyHelping hand
    News Summary - Alfajar Public School's support to Madhyamam Healthcare
    Similar News
    Next Story
    X