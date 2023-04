യുവാവിനെ തലക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt ര​ജീ​ഷ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട: യു​വാ​വി​നെ ചു​റ്റി​ക​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​യാ​ളെ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. ഹാ​ർ​വി​പു​രം കു​ന്നും​പു​റം മ​ഹേ​ഷ് ഭ​വ​നി​ൽ ബം​ഗാ​ളി ര​ജീ​ഷ് എ​ന്ന ര​ജീ​ഷി​നെ (33) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഹാ​ർ​വി​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യും അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​മാ​യ ക​ണ്ണ​നെ (33) ആ​ണ് പ്ര​തി ചു​റ്റി​ക​കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

ര​ജീ​ഷ് ആ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക്ക​ളേ​യും ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ണ​ൻ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് േപ്ര​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട സി.​ഐ.​സൈ​ജു​നാ​ഥി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ മാ​രാ​യ രാ​കേ​ഷ്, ര​ജീ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. Show Full Article

News Summary -

The person who attack the youth and injured was arrested